Capri-Sun: Kultmarke bringt Anti-Kater-Drink für Erwachsene auf den Markt

Der Hersteller des berühmten Fruchtsafts im Trinkpack bringt ein neues Getränk auf den Markt, das sich an Erwachsene richtet. Mit weniger Zucker und Elektrolyten soll es nach dem Sport oder einer Partynacht für den nötigen Energie-Kick sorgen.

Bisher kannte man Capri-Sun vor allem als süßes Highlight in der Jausenbox für die Schule. Doch das Image als reine Zuckerbombe für Kinder will das Unternehmen nun endgültig abschütteln. Mit der neuen Linie „Capri-Sun +Electrolytes“ wagt der Kult-Getränkehersteller erstmals den großen Schritt in den wachsenden Markt für funktionale Getränke.

Capri-Sun wird zum Anti-Hangover-Drink

Das neue Produkt kombiniert den typischen Fruchtgeschmack der Marke mit gezielt zugesetzten Elektrolyten (wie Magnesium und Calcium) sowie den Vitaminen C, B1 und B6. Diese sollen Müdigkeit reduzieren, den Wasserhaushalt regulieren und das Immunsystem unterstützen. Der neue Drink richtet sich vor allem an junge Erwachsene, die nach einem intensiven Workout im Fitnessstudio oder einer langen Partynacht ihre Reserven wieder auffüllen wollen.

© Capri-Sun

© Capri-Sun

Fokus auf Gesundheit und Fitness

Zudem geht der Hersteller den Weg in Richtung Health und Wellness konsequent weiter: Der Drink ist mit nur 4,2 Gramm Zucker pro 100 Milliliter kalorienarm und kommt gänzlich ohne künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe aus.

Angeboten wird die Neuheit in einem deutlich größeren, wiederverschließbaren 330-Milliliter-Beutel in den Sorten Mango-Pfirsich und Brombeere-Himbeere. Der Preis liegt bei 1,29 Euro (UVP). Während das Getränk in Deutschland bereits seit Jänner im Handel ist, soll es in Österreich auch im Frühling breitflächig in den Handel kommen.

Ob der Kult-Hersteller damit auch die ältere Generation überzeugen kann, wird sich in den nächsten Monaten an den Supermarktkassen zeigen.