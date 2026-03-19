Gewusst? Warum Sie Obst NIEMALS in einer Schale lagern sollten

Ein prall gefüllter, bunter Obstkorb auf dem Küchentisch zieht sofort alle Blicke auf sich. Äpfel, Bananen und Co. arrangieren wir gerne dekorativ, sodass wir beim Vorbeigehen direkt zugreifen können. Doch was für uns wie ein Deko-Highlight wirkt, kann für die Früchte schnell zum Todesurteil werden.

So schön die bunte Obst-Mischung auch aussieht: Für die Haltbarkeit Ihrer vitaminreichen Lebensmittel ist die Obstschale keine gute Wahl. In der Obstschale können Ihre Früchte unter bestimmten Umständen wesentlich schneller faulen, was nicht nur schlecht für die Umwelt ist, sondern auch Ihren Geldbeutel unnötig belastet.

Der unsichtbare Frische-Killer

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Der Übeltäter in Ihrem Obstkorb ist unsichtbar und heißt Ethylen. Dabei handelt es sich um ein gasförmiges Pflanzenhormon, das von bestimmten losen Früchten und Gemüsesorten in großen Mengen ausgestoßen wird. Die größten Ethylen-Schleudern sind:

Äpfel

Birnen

Kiwis

Marillen & Nektarinen

Zwetschgen

Das Problem: Gelangt dieses Gas in den Dunstkreis einer anderen Frucht, wird diese in Rekordzeit zum Reifen animiert. Ist eine Frucht aber ohnehin schon reif und saftig, drückt das Ethylen quasi die "Fast-Forward"-Taste: Das Obst fault in Rekordgeschwindigkeit und wird matschig.

Wer auf Nummer sicher gehen will, lagert verschiedene Obstsorten einfach in zwei separaten Körben. Auch stylische, übereinander gebaute Etageren sind eine tolle Lösung, um Abstand zwischen die Fruchtsorten zu bringen.

Reifung beschleunigen

Doch Sie können das Ethylen auch zu Ihrem Vorteil nutzen. Falls Sie grüne Bananen gekauft haben, die noch steinhart sind, legen Sie einfach einen Apfel direkt daneben. Sie werden staunen, wie schnell die Bananen perfekt gelb und süß werden.

Dieses Obst darf gemeinsam in die Schale

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Es gibt jedoch Entwarnung für alle, die auf ihren Obstkorb nicht verzichten wollen. Nicht alle Sorten reagieren so empfindlich auf das Reifegas. Vor allem Zitrusfrüchte sind deutlich geselliger und können problemlos zusammen gelagert werden. Diese Lebensmittel können Sie gemeinsam im Obstkorb platzieren:

Orangen

Limetten

Zitronen

Clementinen & Mandarinen

Grapefruits

Wenn Sie Ihren Früchten etwas mehr Platz und die richtige Umgebung gönnen, belohnen sie Sie mit wochenlanger Frische, tollem Geschmack und einem glücklicheren Kontostand.