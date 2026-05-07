Eisheilige 2026: Müssen Pflanzen wirklich nochmal zittern?

Müssen Hobbygärtner:innen jetzt doch nochmal um ihre Pflanzen zittern? Rund um die Eisheiligen wird es tatsächlich kühler, doch wie groß ist die Frostgefahr wirklich?

Jedes Jahr dieselbe Frage: Darf man die Pflanzen jetzt endlich rausstellen oder schlagen die Eisheiligen nochmal zu? Denn laut alter Bauernregel sollte man frostempfindliche Pflanzen erst nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freiland setzen. Und viele Hobbygärtner:innen halten sich bis heute eisern daran. Doch wie sieht es 2026 aus? Müssen wir wirklich nochmal mit Frost rechnen?

Erst Sommerfeeling - jetzt der Wetterumschwung

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Aktuell fühlt sich der Mai eher nach Frühsommer an. Die Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt und viele haben Balkon, Terrasse und Garten längst sommerfit gemacht. Doch nächste Woche wird es tatsächlich wieder etwas kühler. Und genau da werden viele nervös: Kommen die Eisheiligen jetzt doch noch mit voller Wucht?

Die entscheidende Frage: Gibt es Nachtfrost?

Denn bei den Eisheiligen geht es gar nicht so sehr um kalte Tage, sondern vor allem um die Nächte. Die große Gefahr für Tomaten, Kräuter und empfindliche Pflanzen wäre nämlich Nachtfrost. Genau davor warnte die Bauernregel jahrzehntelang. Die gute Nachricht: Wetterexpert:innen geben aktuell Entwarnung. Zwar sinken die Temperaturen vorübergehend etwas, richtig kalte Polarluft ist laut Prognosen aber nicht in Sicht. Bedeutet: Kein Frost.

Fallen die Eisheiligen 2026 also aus?

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Stand jetzt: ziemlich wahrscheinlich. Ja, es wird kurz etwas frischer. Aber dieses klassische „plötzliche Mai-Winter-Comeback“, vor dem viele Gärtner:innen Angst haben, scheint heuer auszubleiben. Empfindliche Pflanzen müssen also nach aktuellem Stand nicht panisch wieder ins Haus geschleppt werden.

Warum die Eisheiligen immer unzuverlässiger werden

Tatsächlich verlieren die Eisheiligen seit Jahren an Bedeutung. Der Grund: der Klimawandel. Spätfröste treten inzwischen seltener auf und die Temperaturen liegen generell höher als früher. Deshalb treffen alte Bauernregeln heute oft nicht mehr so zuverlässig zu wie noch vor Jahrzehnten. Oder anders gesagt: Das Wetter hält sich mittlerweile selbst nicht mehr an den Kalender.

Auch wenn nächste Woche ein kleiner Temperatur-Dämpfer kommt, sieht derzeit alles danach aus, dass die Eisheiligen 2026 eher harmlos bleiben.