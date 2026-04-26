Brezina: Tote im Wiener Hotel Sacher gefunden

Autor Thomas Brezina feiert das Hotel Sacher mit einem Buch.

Nein, bei „Hotel Sacher - Das Geheimnis von Zimmer 313“ von Thomas Brezina handelt es sich nicht um eine extravagante neue Folge von Tom Turbo. Es ist ein Kriminalroman, den der Autor eigens anlässlich des 150. Geburtstages des legendären Wiener Hotel Sacher verfasst hat.

Mehr zum Thema

Der historische Roman ist in zwei Zeitebenen verfasst. Jetzt und früher, als Anna Sacher selber über ihr Hotel waltete. Dass eine Frau einen solchen Betrieb übernahm, war trotz ihrer Witwenschaft äußerst unüblich. Sie ist die Herrscherin über das edle Haus, in dem alle, die Rang und Namen haben, ein und aus gehen.

Doch dann wird eine Tote gefunden! Just die Schwester der reichen Baronin...

Was befindet sich in der Schatulle?

Rätsel. In der Jetzt-Zeit dreht sich alles um eine rätselhafte Schatulle und den vielleicht brisanten Inhalt. 100 Jahre, so verfügte Anna Sacher einst, solle der Inhalt verborgen bleiben. Doch unter den wachsamen Augen einer Journalistin und eines Kunsthistorikers soll sie nun geöffnet werden.

Jubiläum

Brezina hat einmal mehr anlässlich eines großen Jubiläums einen Krimi verfasst. Letztes Jahr ließ er mit Aus für Strauss den namensgebenden Komponisten zum 200. Geburtstag hochleben. In jener Geschichte haben wir Journalistin Allegria Boran zusammen mit welterfahrenen Uroma Nathalie kennengelernt. Das lässige Duo ist auch im Sacher-Krimi wieder maßgeblich eingebunden. Brezina gelingt ein Krimi mit historischer Atmosphäre und ein griffiges Porträt des Wiener Hotels. In diesem Sinne: Happy Birthday, Sacher - fesch schaust aus für dein Alter!