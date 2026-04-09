150 Jahre Hotel Sacher: Brezina lüftet "das Geheimnis von Zimmer 313"

Anlässlich des 150-jährigen Sacher-Jubiläums präsentierte Thomas Brezina am Donnerstagvormittag im prunkvollen Salon Metternich seinen neuen Kriminalroman über das mysteriöse Zimmer 313 und versammelte dabei zahlreiche prominente Freunde des Hauses.

Wenn die Grand Dame der Wiener Hotellerie, Elisabeth Gürtler, und Bestseller-Garant Thomas Brezina gemeinsam in den Salon Metternich bitten, dann steht ein Ereignis der Sonderklasse bevor. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Hotel Sacher wurde am Donnerstagvormittag nicht nur Geschichte gefeiert, sondern auch ein lang gehütetes literarisches Geheimnis gelüftet.

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Das Hotel Sacher ist seit jeher ein Ort der Mythen und Legenden. Pünktlich zum ehrwürdigen Jubiläum des Hauses lud Thomas Brezina zu einer Buchpräsentation, die die geladenen Gäste tief in die verwinkelten Korridore der Historie des Hauses entführte. In seinem neuen Kriminalroman „Hotel Sacher – Das Geheimnis von Zimmer 313“ verknüpft Brezina geschickt die glanzvolle Vergangenheit mit der mysteriösen Gegenwart.

150 Jahre Hotel Sacher © Andreas Tischler

Eine Schatulle als Zeitkapsel

Ausgangspunkt des literarischen Geschehens ist eine geheimnisvolle Schatulle aus dem Jahr 1926. Diese, so das historische Versprechen, sollte erst exakt einhundert Jahre später geöffnet werden. Im Jahr 2026 angekommen, setzt die Öffnung dieses Artefakts eine Kette von Ereignissen in Gang, die Thomas Brezina bei der Präsentation in gewohnt spannungsgeladener Manier skizzierte.

Thomas Brezina und sein Mann Ivo. © Andreas Tischler

Das stilvolle Ambiente des Salon Metternich bot dabei die ideale Kulisse für die Enthüllungen. Es wurde deutlich: Im Sacher wird nicht nur Torte serviert, sondern offensichtlich auch das eine oder andere wohlbehütete Geheimnis bewahrt.

Prominenter Auflauf im Jubiläumsjahr

Die Einladung von Elisabeth Gürtler und Thomas Brezina lockte eine illustre Schar an Gratulanten und Krimi-Liebhabern an. Unter den Gästen, die sich diesen Vormittag nicht entgehen ließen, befand sich Etikette-Papst Thomas Schäfer-Elmayer, der gewohnt stilsicher über das Sacher-Pflaster schritt. Auch die Sängerin Missy May, Kabarettist und Influencer Michael Buchinger sowie Teppich-König Ali Rahimi zeigten sich von den Einblicken in Zimmer 313 sichtlich fasziniert.