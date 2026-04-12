Das sollten Sie in der Woche vom 13. April bis 19. April laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.04. - 19.04.

Montag - 13. April 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Bleiben Sie heute in Bewegung. Anschließend Beine hochlagern. Langes Sitzen fördert Krampfadern. Fette Speisen belasten die Leber.

Dienstag – 14. April 2026

Mond nimmt ab

Fische

Besonders zwischen 1–3 Uhr morgens brauchen wir Erholung. An Fischetagen sollten nur bequeme Schuhe getragen werden.

Mittwoch – 15. April 2026

Mond nimmt ab

Fische

An Fischetagen werden Genussmittel schlechter vertragen. Auch die Empfindlichkeit steigt bei den meisten Menschen. Für Konfliktlösungen nicht geeignet.

Donnerstag – 16. April 2026

Mond nimmt ab

Widder

Viel spazieren gehen. Eine Kopfmassage verbessert Ihr Wohlbefinden. Viel trinken kann so manchen Kopfschmerzen vorbeugen.

Freitag – 17. April 2026

Neumond

Widder

Ein besonders guter Neumondtag für neue Vorsätze. Vermeiden Sie heute Zucker und Fett. Augengymnastik ist an Widder doppelt gut.

Samstag – 18. April 2026

Mond nimmt zu

Stier

Die Halsregion ist dieses Wochenende empfindlicher. Das warme Wetter verführt zu luftiger Kleidung auch im Halsbereich. Aufpassen lohnt sich!

Sonntag – 19. April 2026

Mond nimmt zu

Stier

Stimmbänder sollten möglichst nicht überanstrengt werden. Mit Salbeitee gurgeln beugt Halsschmerzen vor. Heute keine Huflattichblüten sammeln. Schimmelgefahr!