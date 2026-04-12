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Das sollten Sie in der Woche vom 13. April bis 19. April laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 16

Das sollten Sie in der Woche vom 13. April bis 19. April laut Mondkalender tun

12.04.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 13.04. - 19.04.

Montag - 13. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Bleiben Sie heute in Bewegung. Anschließend Beine hochlagern. Langes Sitzen fördert Krampfadern. Fette Speisen belasten die Leber.

Dienstag – 14. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Besonders zwischen 1–3 Uhr morgens brauchen wir Erholung. An Fischetagen sollten nur bequeme Schuhe getragen werden.

Mittwoch – 15. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

An Fischetagen werden Genussmittel schlechter vertragen. Auch die Empfindlichkeit steigt bei den meisten Menschen. Für Konfliktlösungen nicht geeignet.

Donnerstag – 16. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Viel spazieren gehen. Eine Kopfmassage verbessert Ihr Wohlbefinden. Viel trinken kann so manchen Kopfschmerzen vorbeugen.

Freitag – 17. April 2026

  • Neumond
  • Widder

Ein besonders guter Neumondtag für neue Vorsätze. Vermeiden Sie heute Zucker und Fett. Augengymnastik ist an Widder doppelt gut.

Samstag – 18. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Die Halsregion ist dieses Wochenende empfindlicher. Das warme Wetter verführt zu luftiger Kleidung auch im Halsbereich. Aufpassen lohnt sich!

Sonntag – 19. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Stimmbänder sollten möglichst nicht überanstrengt werden. Mit Salbeitee gurgeln beugt Halsschmerzen vor. Heute keine Huflattichblüten sammeln. Schimmelgefahr!

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