Lido Sounds 2025: Aufbau gestartet

In elf Tagen ist es so weit: Lido Sounds bringt wieder internationales Festivalflair nach Linz. Die Aufbauarbeiten auf dem Gelände laufen bereits auf Hochtouren.

Der Aufbau für das Lido Sounds Festival 2025 in Linz hat begonnen. In zehn Tagen verwandelt sich das Gelände an der Donau wieder in einen Hotspot für Musikfans. Bühnen, Technik und Gastrostände werden errichtet, die Vorfreude steigt. Mit einem vielfältigen Line-up und internationalem Flair verspricht das Festival auch heuer wieder unvergessliche Momente.

Tausende Besucher werden erwartet, wenn Linz zum Zentrum der Musik wird. Und das Beste: OE24 verlost Tickets: Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Lido" an gewinnen@oe24.at.