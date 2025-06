WhatsApp führt neues Symbol ein - DAS steckt dahinter

WhatsApp gehört zu den meistgenutzten Kommunikationsdiensten weltweit – auch in Österreich ist die App nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.

Nun bringt WhatsApp neue Funktionen, die vor allem im sogenannten „Aktuelles-Tab“ sichtbar werden. Ziel ist es, den Austausch zu verbessern und dabei Unternehmen sowie Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen zu unterstützen. Die persönlichen Unterhaltungen bleiben dabei wie gewohnt geschützt.

Neue Funktionen im WhatsApp-Aktuelles-Tab: Mehr Inhalte entdecken und Firmen direkt kontaktieren. © WhatsApp ×

WhatsApp führt neue Funktionen im Aktuelles-Tab ein

Der Aktuelles-Tab in WhatsApp – also jener Bereich, in dem bisher hauptsächlich Statusmeldungen und Kanäle zu sehen waren – erhält zusätzliche Funktionen. Mit dieser Neuerung möchte WhatsApp seinen Nutzerinnen und Nutzern dabei helfen, Inhalte einfacher zu entdecken und mit Anbietern besser in Kontakt zu treten. Laut WhatsApp wird dieser Bereich aktuell von rund 1,5 Milliarden Menschen weltweit täglich genutzt (Stand: Juni 2025).

WhatsApp führt dazu drei neue Angebote ein:

1. Kanalabos für exklusive Inhalte

In Zukunft kannst du deine Lieblingskanäle auf Wunsch finanziell unterstützen. Über ein monatliches Abo erhältst du Zugriff auf zusätzliche Inhalte, diese sind mit einem Diamant-Symbol gekennzeichnet. Diese Funktion richtet sich an Menschen, die bestimmten Kanälen besonders eng verbunden sind. Die Gebühr wird direkt über die App abgerechnet – der genaue Preis kann je nach Anbieter unterschiedlich ausfallen.

2. Beworbene Kanäle werden hervorgehoben

Zum ersten Mal können Administratorinnen und Administratoren ihre Kanäle direkt bewerben, um neue Interessierte zu erreichen. Das System zeigt dir also gezielt Kanäle, die zu deinen bisherigen Interessen passen könnten. Dafür berücksichtigt WhatsApp unter anderem deinen Standort (zum Beispiel Wien, Österreich), deine Sprache sowie deine bisherigen Interaktionen.

3. Anzeigen im Status – mit Firmen direkt chatten

Neu ist auch, dass Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen in ihren Statusmeldungen vorstellen können. Du kannst mit diesen Firmen direkt per WhatsApp schreiben und Informationen einholen oder Fragen stellen. Die Funktion ist freiwillig – wer den Status anderer nicht ansieht, wird keine Veränderung bemerken.

Chats bleiben privat – auch mit Werbung

WhatsApp betont, dass trotz dieser neuen Möglichkeiten der Schutz deiner Daten oberste Priorität hat. Alle persönlichen Nachrichten, Anrufe und Statusmeldungen bleiben weiterhin durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Das bedeutet, dass weder WhatsApp noch Dritte diese Inhalte lesen oder anhören können.

Auch bei der Schaltung von Werbung nutzt WhatsApp laut eigener Aussage nur sehr eingeschränkte Informationen: Dazu zählen dein Land (z. B. Österreich), deine Sprache, die Kanäle, denen du folgst, sowie dein Verhalten bei bereits eingeblendeten Anzeigen. Wenn du dein WhatsApp-Konto mit anderen Diensten von Meta (dem Unternehmen hinter WhatsApp) verbunden hast, können zusätzlich deine Werbepräferenzen aus diesen Diensten verwendet werden. Was WhatsApp nicht tut: Deine Telefonnummer wird laut Anbieter niemals an Werbetreibende verkauft oder weitergegeben. Auch deine privaten Unterhaltungen oder Gruppenchats fließen nicht in die Auswahl von Anzeigen ein.