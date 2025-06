iOS 26: Besitzer DIESER iPhones gehen jetzt leer aus

Ein neues Update bringt frischen Wind auf viele iPhones – doch nicht jedes Modell ist dabei. Apple streicht mit iOS 26 erstmals seit längerer Zeit wieder ältere Geräte aus der Liste der unterstützten Modelle.

Apple hat die nächste Version seines mobilen Betriebssystems vorgestellt. Mit iOS 26 bringt das Unternehmen aus Kalifornien (USA) eine überarbeitete Software auf den Markt, die optisch wie technisch einiges verändert. Die gute Nachricht: Die unterstützten Geräte profitieren von vielen neuen Funktionen. Die schlechte: Ältere iPhones bleiben künftig außen vor.

Apple verabschiedet sich von älteren iPhones

Apple setzt mit iOS 26 ein deutliches Zeichen. Wer ein iPhone nutzt, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, kann das neue System nicht mehr installieren. Betroffen sind in erster Linie Modelle, die vor dem Jahr 2018 veröffentlicht wurden. Damit trennt sich Apple von einer Reihe älterer Geräte, die bislang noch regelmäßig Updates erhalten haben. Gleichzeitig verspricht Apple, die verbleibenden iPhones mit einer leistungsstärkeren, schnelleren und moderneren Software auszustatten.

Diese iPhones erhalten iOS 26

Nutzerinnen und Nutzer folgender Modelle können sich auf das Update freuen:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Generation oder später)

Diese Liste umfasst Geräte, die frühestens im Jahr 2019 auf den Markt gekommen sind. Damit sichert Apple vielen aktuellen Geräten weiterhin lange Software-Unterstützung zu.

Diese iPhones bleiben außen vor

Nicht mehr dabei sind:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Diese Modelle kamen im Herbst 2018 auf den Markt. Sie wurden damit fast sieben Jahre lang mit neuen Systemversionen versorgt – eine lange Zeit im Vergleich zu vielen anderen Anbietern. Apple will diese Geräte zwar noch weiterhin mit kleineren Sicherheitsaktualisierungen ausstatten, neue Funktionen wird es aber keine mehr geben. Wer sein iPhone XS, XS Max oder XR also noch nutzt, sollte sich darauf einstellen, in absehbarer Zeit auf ein neueres Modell umzusteigen.

Langfristige Folgen

Auch wenn die betroffenen iPhones weiterhin nutzbar sind, schränkt sich die Funktionalität mit der Zeit ein. Neue Apps könnten nicht mehr kompatibel sein, und irgendwann wird es auch keine kleineren Updates mehr geben. Der Umstieg auf ein aktuelleres Gerät wird dann unvermeidlich. Für Nutzerinnen und Nutzer, die ihr iPhone lange im Einsatz hatten, mag das ärgerlich sein – doch die meisten Smartphones in dieser Altersklasse werden ohnehin nicht mehr täglich genutzt oder sind in Zweitnutzung.