iPhone-Nutzer aufgepasst: SO erhält man jetzt schon Zugriff auf iOS 26

Apple hat auf der WWDC (Worldwide Developers Conference, jährliche Entwicklerkonferenz von Apple in San José, Kalifornien, USA) das neue Betriebssystem iOS 26 vorgestellt, das mit einem frischen Design namens „Liquid Glass“ und zahlreichen neuen Funktionen begeistert.

Die erste Beta-Version von iOS 26 steht Entwicklern und neugierigen Nutzern bereits zum Download bereit. Doch bevor Sie sich in die Installation stürzen, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um Ihr Gerät und Ihre Daten zu schützen. In diesem Artikel erklären wir Ihnen ausführlich, wie Sie die iOS 26 Beta auf Ihrem iPhone oder iPad installieren, welche Risiken bestehen und wie Sie sich optimal vorbereiten. Diese Anleitung richtet sich an alle Apple-Nutzer in Österreich, die die neuen Funktionen vorab testen möchten.

Die Neuerungen von iOS 26

Apple hat mit iOS 26 ein überarbeitetes Design eingeführt, das unter dem Namen „Liquid Glass“ vermarktet wird. Dieses neue Erscheinungsbild soll die Benutzeroberfläche flüssiger und intuitiver gestalten. Neben dem Design gibt es zahlreiche neue Funktionen, die das Nutzererlebnis auf iPhones und iPads verbessern sollen. Dazu gehören optimierte Benachrichtigungen, erweiterte Möglichkeiten zur Personalisierung des Homescreens und verbesserte Integrationen mit anderen Apple-Geräten wie der Apple Watch oder dem Mac.

Die erste Developer-Beta von iOS 26 wurde direkt nach der WWDC-Keynote am Montagabend (Ortszeit San José, Kalifornien, USA) freigegeben. Unsere Redaktion hat die Benutzeroberfläche bereits getestet – einen ersten Erfahrungsbericht finden Sie hier (#). Diese Beta-Version richtet sich in erster Linie an Entwickler, ist aber auch für mutige Nutzer zugänglich, die die neuen Funktionen vorab ausprobieren möchten. Auch für iPads ist die Beta von iPadOS 26 verfügbar, die ähnliche Neuerungen mitbringt.

Risiken einer Beta-Version

Die iOS 26 Beta ist eine Testversion, die noch nicht für den täglichen Gebrauch optimiert ist. Solche Vorabversionen enthalten oft Fehler, die zu Abstürzen, nicht funktionierenden Funktionen oder einer verkürzten Akkulaufzeit führen können. Programme von Drittanbietern könnten mit der Beta-Version inkompatibel sein, was die Nutzung einschränken kann. Daher empfehlen wir, die Beta-Version nicht auf Ihrem Hauptgerät zu installieren, sondern ein zweites iPhone oder iPad zu verwenden, falls verfügbar.

Backup: Der wichtigste Schritt

Bevor Sie die Installation starten, sollten Sie unbedingt ein vollständiges Backup Ihrer Daten anlegen. Sollte während der Installation oder Nutzung der Beta etwas schiefgehen, können Sie so Ihre Daten wiederherstellen. Ohne Backup riskieren Sie den Verlust wichtiger Inhalte wie Fotos, Kontakte oder Nachrichten.

Wenn Ihr iCloud-Speicherplatz nicht ausreicht, können Sie ein Backup über Ihren Computer erstellen. Für Mac-Nutzer funktioniert dies über den Finder, während Windows-Nutzer die kostenlose Software „Apple Devices“ benötigen. Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad per Kabel mit dem Computer, wählen Sie Ihr Gerät aus und starten Sie den Backup-Prozess. Stellen Sie sicher, dass das Backup vollständig ist, bevor Sie fortfahren.

Rückkehr zur stabilen Version

Ein weiterer wichtiger Hinweis: Ein Downgrade von iOS 26 Beta auf die stabile Version (z. B. iOS 18) ist nicht ohne Weiteres möglich. Um zurückzukehren, müssen Sie Ihr Gerät komplett zurücksetzen, was alle Daten löscht – ein weiterer Grund, warum ein Backup unerlässlich ist.

So funktioniert die Installation der iOS 26 Beta

Die Installation der iOS 26 Beta ist unkompliziert, erfordert aber einige Vorbereitungen. Planen Sie etwa 30 Minuten für den gesamten Prozess ein, abhängig von Ihrer Internetgeschwindigkeit und der Leistung Ihres Geräts.

Schritt 1: Anmeldung zum Beta-Programm

Um die Beta-Version installieren zu können, müssen Sie sich für das Apple Beta-Programm anmelden. Dies ist kostenlos und erfolgt über die Website beta.apple.com. Mit wenigen Klicks erstellen Sie ein Konto und erhalten Zugriff auf die Public-Beta von iOS 26, die jedoch erst im Juli 2025 erwartet wird. Derzeit steht nur die Developer-Beta zur Verfügung, die etwas fehleranfälliger ist. Für die Developer-Beta benötigen Sie einen Entwickler-Account, den Sie kostenlos auf developer.apple.com erstellen können. Dieser Account erlaubt Ihnen den Zugriff auf die frühen Testversionen von iOS 26.

Schritt 2: Installation auf dem iPhone

Nach der Anmeldung folgen Sie diesen Schritten, um die Beta-Version auf Ihrem iPhone zu installieren:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone.

Gehen Sie zu Allgemein und wählen Sie Softwareupdate.

Tippen Sie auf Beta-Updates.

Wählen Sie iOS 26 Developer Beta aus.

Tippen Sie auf Installieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Warten Sie, bis der Download und die Installation abgeschlossen sind.

Ihr iPhone startet anschließend neu, und die iOS 26 Beta ist einsatzbereit. Der Prozess für iPadOS 26 ist identisch, sofern Ihr iPad mit der Beta-Version kompatibel ist.

Tipp: Geduld und stabile Internetverbindung

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone während der Installation mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und ausreichend Akku hat (mindestens 50 % oder besser am Ladekabel angeschlossen). Unterbrechungen während der Installation könnten Probleme verursachen.