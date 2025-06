DIESE neue Windows-Funktion verbessert jetzt die Akkulaufzeit eures Laptops

Microsoft entwickelt seine Systeme stetig weiter – und mit einem der nächsten Updates für Windows 11 soll besonders die Laufzeit von Laptop-Akkus verlängert werden.

Nutzer müssen dabei nichts einstellen oder aktiv werden. Das Betriebssystem erkennt automatisch, wenn keine Eingaben mehr stattfinden, und reduziert in solchen Momenten die Prozessorleistung. Damit richtet sich das Update besonders an Menschen, die viel unterwegs arbeiten und ihren Laptop nicht ständig an die Steckdose hängen möchten.

Windows 11 die Akkulaufzeit von Laptops verbessern

Mit der kommenden Version von Windows 11 (25H2) wird eine neue Funktion eingeführt: Die sogenannte „User Interaction-Aware CPU Power Management“-Technik. Diese Technik sorgt dafür, dass der Prozessor Ihres Laptops automatisch in einen stromsparenden Zustand wechselt, wenn Sie gerade nicht aktiv mit dem Gerät arbeiten – also keine Eingaben per Maus oder Tastatur vornehmen. Sobald Sie wieder zurückkehren und etwas am Gerät tun, schaltet das System automatisch wieder auf volle Leistung um. Dieser Wechsel geschieht laut Microsoft so schnell, dass Sie ihn im Idealfall gar nicht bemerken.

Die Steuerung basiert auf Energiesparprofilen, die bereits von den Geräteherstellern vorgegeben sind. Der Prozessor taktet in inaktiven Phasen niedriger oder bleibt länger in sogenannten Ruhezuständen, um den Stromverbrauch möglichst gering zu halten.

Intelligente Steuerung ohne Zutun

Besonders praktisch ist, dass keine Einstellungen von Ihrer Seite notwendig sind. Die neue Technik analysiert das Nutzerverhalten automatisch im Hintergrund und greift nur dann ein, wenn es sinnvoll ist. Das ist besonders nützlich für mobile Geräte wie Laptops, die nicht dauerhaft am Stromnetz hängen. Je nachdem, wie oft und wie lange Sie Ihren Laptop unbeaufsichtigt lassen, kann die neue Technik zu einer spürbar längeren Akkulaufzeit führen – ohne Einschränkungen bei der Leistung während der Nutzung.

Weitere Energiesparfunktionen in Arbeit

Microsoft arbeitet darüber hinaus an zusätzlichen Möglichkeiten, um Energie zu sparen. In ersten Testversionen des kommenden Updates wurden Hinweise auf eine neue Funktion entdeckt: Der eingebaute KI-Assistent Copilot soll künftig den Ladezustand des Akkus überwachen und aktiv Vorschläge machen, wie Sie Energie sparen können. Das Ziel ist es, die Energieverwaltung insgesamt intelligenter zu gestalten – auch über das neue CPU-Management hinaus.

Auch für aktuelle Windows-Version geplant

Laut den bisher bekannten Informationen sollen die neuen Energiesparfunktionen nicht nur für die kommende Windows-11-Version 25H2, sondern auch für die aktuelle Version 24H2 zur Verfügung gestellt werden. Es ist aber möglich, dass dies erst zu einem späteren Zeitpunkt geschieht. Microsoft reagiert damit auf viele Rückmeldungen von Nutzern, die sich bessere Akkulaufzeiten wünschen – besonders bei mobilen Geräten, bei denen eine Steckdose nicht immer in der Nähe ist.