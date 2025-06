iPhone 17: DIESE jetzt enthüllte Neuerung könnte zum absoluten Gamechanger werden

Seit Jahren gilt das langsame Laden als einer der größten Kritikpunkte bei den iPhones. Im Vergleich zur Konkurrenz hinkte Apple bisher hinterher – vor allem beim kabellosen Laden. Doch nun deutet alles darauf hin, dass sich dies mit der kommenden iPhone-Generation ändern wird.

Neue Informationen aus Taiwan zeigen, dass Apple offenbar ein leistungsfähiges Ladegerät plant, das einen entscheidenden Schritt nach vorne bedeutet.

Neues MagSafe-Ladegerät mit 45 Watt

Ein Zertifizierungsdokument, das auf der Webseite der taiwanesischen Zertifizierungsbehörde NCC veröffentlicht wurde, sorgt für Aufsehen. Dort finden sich technische Daten zu zwei bislang unveröffentlichten Apple MagSafe-Ladegeräten mit den Modellnummern A3502 und A3503. Diese Geräte unterscheiden sich lediglich in der Länge des mitgelieferten Kabels – eines ist einen Meter, das andere zwei Meter lang.

Mehr Watt, weniger Wartezeit: Apple macht beim Laden endlich einen großen Schritt nach vorne. © getty ×

Beide Ladegeräte unterstützen laut den Unterlagen eine Ladeleistung von 45 Watt. Das wäre ein großer Fortschritt gegenüber den bisherigen Apple-Lösungen, die beim iPhone 16 maximal 25 Watt ermöglichen. Das bedeutet eine potenziell deutlich kürzere Ladezeit – vor allem bei den Modellen mit größerem Akku.

Unterstützung für den neuen Qi2.2-Standard

Ein weiteres interessantes Detail: Die neuen MagSafe-Ladegeräte sind die ersten von Apple, die den noch nicht offiziell verfügbaren Qi2.2-Standard unterstützen. Dieser Standard wurde in enger Zusammenarbeit mit Apple entwickelt und erlaubt in der Theorie Ladeleistungen von bis zu 50 Watt.

Zum Vergleich: Der aktuell verwendete Qi2-Standard ist auf maximal 15 Watt beschränkt. Somit bietet Qi2.2 die dreifache Leistung und eröffnet neue Möglichkeiten für das kabellose Laden – nicht nur für iPhones, sondern auch für andere Geräte, die den Standard künftig unterstützen.

Technische Daten bestätigen hohe Leistung

Laut den veröffentlichten Dokumenten liefern die neuen Ladegeräte eine Ausgangsspannung von 15 Volt bei 3 Ampere – das ergibt rechnerisch die bestätigten 45 Watt. Das ist nicht nur ein Fortschritt in Zahlen, sondern dürfte sich in der Praxis stark bemerkbar machen: Ein iPhone könnte künftig in unter einer Stunde vollständig geladen werden – vorausgesetzt, es unterstützt die neue Technologie.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Zertifizierungsunterlagen legt nahe, dass das neue Ladegerät gleichzeitig mit dem iPhone 17 auf den Markt kommen könnte. Apple hat in der Vergangenheit oft zeitgleich mit neuen iPhone-Modellen auch Zubehör vorgestellt.

Technik nur für Pro-Modelle

Ein wichtiger Punkt bleibt noch offen: Welche Modelle der iPhone-17-Reihe werden das neue Schnellladen wirklich nutzen können? Wird die höhere Ladegeschwindigkeit – wie so oft bei Apple – nur den teureren Pro-Modellen vorbehalten sein? Oder werden auch das iPhone 17 und das iPhone 17 Plus in den Genuss der neuen Technologie kommen? Das kabellose Laden mit bis zu 45 Watt könnte jedenfalls auch bedeuten, dass Apple das kabelgebundene Laden ebenfalls beschleunigt. Bisher gibt es hierzu jedoch noch keine offiziellen oder inoffiziellen Hinweise.