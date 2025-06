DIESE fünf großen Neuerungen erwarten Apple-Nutzer jetzt

Im Rahmen der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple viele Neuerungen rund um seine Betriebssysteme vorgestellt. Besonders iPad-Nutzer dürfen sich auf eine spannende Weiterentwicklung freuen.

Doch auch das iPhone, der Mac und andere Geräte bekommen frische Funktionen. Hier ein Überblick – einfach erklärt für Leserinnen und Leser in Österreich.

Das neue iOS 26 bringt frischen Wind aufs iPhone. © Apple

Apple stellt iOS 26 und iPadOS 26 vor

Wer sich schon einmal gefragt hat, warum es iOS 18 und macOS 15 gibt, wird nun erleichtert sein: Apple hat das Versionssystem überarbeitet. Ab sofort richten sich die Versionsnummern aller Betriebssysteme nach dem Jahr. Das bedeutet: Ab 2025 heißen alle neuen Versionen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 – unabhängig vom jeweiligen Gerät.

Neues Design: Apple setzt auf "Liquid Glass"

Nach über einem Jahrzehnt hat Apple seine Benutzeroberfläche stark verändert. Die neue Designsprache mit dem Namen "Liquid Glass" bringt eine moderne Optik mit sich.

iPhones, iPads, Macs und sogar Apple Watches erhalten halbtransparente Flächen, glänzende Übergänge und neue 3D-Effekte. Knöpfe, Menüs und Symbole wirken damit plastischer und lebendiger. Apple möchte mit diesem Schritt ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Geräte hinweg schaffen.

iPads werden mehr wie Laptops

Mit iPadOS 26 erhalten iPads ein wichtiges Feature: Mehrere Apps können künftig frei auf dem Bildschirm angeordnet und verschoben werden – wie man es von Laptops kennt. Zusätzlich führt Apple eine Menüleiste ein, ähnlich wie bei einem Mac.

iPad wie ein Laptop: Apps lassen sich frei verschieben und anordnen. © Apple

Das macht iPads noch flexibler und bringt sie näher an ein MacBook heran. Zudem wird die Dateien-App erweitert, und das aus dem Mac bekannte Vorschau-Werkzeug (Preview) kommt ebenfalls aufs iPad.

Die Menüleiste auf dem iPad bringt mehr Übersicht. © Apple ×

Künstliche Intelligenz: Dezent, aber praktisch

Apple hält sich beim Thema KI (künstliche Intelligenz) zurück – zumindest verglichen mit anderen Herstellern wie Google. Trotzdem gibt es einige neue Funktionen, die alltagstauglich sind: Mit Visual Intelligence lässt sich der Bildschirminhalt analysieren – z. B. erkennt die Kamera Inhalte auf Plakaten und trägt sie direkt in den Kalender ein. Die Live-Übersetzung funktioniert direkt am Gerät und kann bei Anrufen sowie in Nachrichten in Echtzeit übersetzen – auch in der App FaceTime.

Live-Übersetzungen werden bald möglich sein. © Apple ×

Mit Playground lassen sich KI-generierte Bilder erstellen. Dabei arbeitet Apple mit dem bekannten ChatGPT-Modell von OpenAI zusammen. Entwickler erhalten Zugriff auf die KI-Funktionen direkt auf dem Gerät. Das ermöglicht neue Anwendungen, ohne dass Daten das Gerät verlassen müssen.

Weitere kleinere Neuerungen im Überblick

Auch abseits der großen Themen hat Apple an vielen Stellen nachgebessert:

Die Telefon-App am iPhone zeigt jetzt Favoriten, letzte Anrufe und Sprachnachrichten übersichtlich in einer neuen Ansicht.

Die Apple Watch erhält einen digitalen Fitness-Coach, der während des Trainings live Infos zu Puls, Tempo und Zielvorgaben durchsagt.

Das Kontrollzentrum am Mac wurde neu gestaltet und zeigt jetzt auch Live-Aktivitäten wie Timer und Musikwiedergabe.

Mit der neuen Games-App will Apple eine zentrale Anlaufstelle für Spiele schaffen. Dort kann man Freunde einladen und gemeinsam spielen.

Diese Geräte erhalten das Update

iPhones:

iPhone 11 bis iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (ab 2. Generation)

iPhone 12 mini, iPhone 13 mini

Nicht mehr unterstützt werden das iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max

iPads:

Das neue iPadOS 26 wird auf allen Geräten mit einem A12-Chip oder neuer laufen:

iPad (ab 8. Generation)

iPad mini (ab 5. Generation)

iPad Air (ab 3. Generation)

iPad Pro (ab 2018)

Kein Update gibt es für das iPad der 7. Generation (erschienen 2019).

Macs:

Apple setzt verstärkt auf eigene Chips. Das bedeutet: Wer einen Mac mit einem M-Chip hat, erhält auch macOS 26. Es wird allerdings das letzte Update für Intel-Macs sein.

MacBook Air (ab Modell mit M1-Chip)

MacBook Pro (ab 2020)

iMac (ab 2020)

Mac mini (ab M1-Modell)

Mac Pro (ab 2019)

Mac Studio (alle)

Dann ist iOS 26 verfügbar

Apple hat bereits eine erste Testversion für Entwickler veröffentlicht. Wer Geduld hat, kann ab Juli 2025 die öffentliche Beta-Version ausprobieren. Die fertige Version von iOS 26 wird im Herbst 2025 erwartet – traditionell zusammen mit dem Verkaufsstart der neuen iPhones. Auch iPadOS 26 und macOS 26 erscheinen in einem ähnlichen Zeitraum.