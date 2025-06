Gaming-Highlight: Sony zeigt ersten Trailer zum neuen Bond auf der PS5

Eine Woche voller Neuigkeiten aus der Spielewelt: Nach Epics „State of Unreal“-Showcase und zum Start der Nintendo Switch 2 hat Sony mit einer neuen Ausgabe des „State of Play“ nachgelegt.

Die Präsentation wurde nur 24 Stunden im Voraus angekündigt und überraschte mit einer Reihe von interessanten Neuveröffentlichungen und ersten Einblicken in kommende Spiele. Von bekannten Marken wie Final Fantasy, 007 und Mortal Kombat bis hin zu frischen Projekten aus dem VR-Bereich – hier sind die wichtigsten Neuigkeiten und Trailer der Show zusammengefasst.

Die spannendsten Spiele und Ankündigungen

Astro Bot kehrt zurück – neue Level ab Juli

Der kleine Roboter Astro ist mittlerweile ein echtes Markenzeichen der PlayStation-Welt. Entwickler Team Asobi kündigte im Rahmen der Präsentation fünf neue Level für das beliebte Spiel an, die ab dem 10. Juli 2025 erhältlich sein werden. Spieler können sich zudem auf neue Robotercharaktere freuen, darunter „Atsu“ aus Ghosts of Yōtei. Weitere Überraschungen sollen noch folgen.

Neues Marvel-Kampfspiel angekündigt

Ein neues Prügelspiel entsteht in Zusammenarbeit zwischen Marvel und dem japanischen Entwickler Arc System Works, bekannt durch die Guilty Gear-Reihe. Der Titel: Marvel Tokon: Fighting Souls. Das Spiel setzt auf 4-gegen-4-Tag-Team-Duelle und erinnert stark an die alten Marvel vs. Capcom-Spiele.

Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2026 geplant. Passend dazu stellte Sony auch einen neuen Arcade-Kampfstick vor.

Ghost of Yōtei – Letzter Trailer vor Veröffentlichung

Die Fortsetzung von Ghost of Tsushima erscheint am 2. Oktober 2025. Im neuen Trailer wurden noch einmal die eindrucksvollen Landschaften und das Spielgefühl vorgestellt. Ein tieferer Einblick in das Gameplay ist für Juli angekündigt.

Erster Trailer zum neuen James-Bond-Spiel

007: First Light ist der Name des neuen Spiels rund um den britischen Geheimagenten. Entwickelt von IO Interactive – bekannt für die Hitman-Reihe – folgt das Spiel einem jungen James Bond. Es ist also eine Vorgeschichte zur Filmfigur.

Gezeigt wurde ein actiongeladener Trailer mit Ähnlichkeiten zur Uncharted-Reihe. Das Spiel erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox, PC und die kommende Nintendo Switch 2 (Japanisches Unternehmen Nintendo, Konsolenhersteller).

Kampfstick „Project Defiant“ für PS5 und PC vorgestellt

Der neue Kampfstick „Project Defiant“ – entwickelt für PS5 und PC. © Sony ×

Sony präsentierte einen neuen Arcade-Stick mit dem Namen Project Defiant, der sowohl kabellos als auch per USB-C-Kabel an PS5 und PC angeschlossen werden kann. Die Verbindung erfolgt über „PlayStation Link“, was laut Sony besonders schnelle Reaktionen ermöglicht.

Mortal Kombat Legacy Kollektion – Spiel trifft Dokumentation

Die Sammlung klassischer Mortal Kombat-Spiele enthält Teile wie MK 1, 2 und 3, inklusive Konsolen-, Arcade- und Handheld-Versionen. Zusätzlich wird es Archivmaterial geben, das die Entwicklungsgeschichte der Reihe beleuchtet. Entwickelt wird das Ganze von Digital Eclipse – Veröffentlichungstermin ist noch offen.

Thief in der virtuellen Realität

Die bekannte Thief-Reihe kommt zurück – diesmal exklusiv für PSVR2. Das neue Spiel heißt Legacy of Shadow und verspricht ein besonders immersives Schleich-Erlebnis. Erscheinungstermin: Ende 2025.

Silent Hill F erscheint im September

Gruselfans aufgepasst: Silent Hill F erscheint am 25. September 2025. Das Spiel soll düsterer sein als der zweite Teil der Serie und setzt verstärkt auf psychologischen Horror.

Digimon meldet sich zurück

Nach mehreren Jahren Pause erscheint ein neuer Teil der Digimon Story-Reihe: Time Stranger. Die Veröffentlichung ist für den 3. Oktober 2025 angesetzt. Spieler begeben sich in rundenbasierten Kämpfen auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Zusammenbruch der Spielwelt.

Final Fantasy Tactics: Remaster kommt im September

Überraschung: Final Fantasy Tactics kehrt zurück – mit dem Remake The Ivalice Chronicles. Die Veröffentlichung ist für September 2025 geplant.

Spieler können zwischen der Originalversion aus dem Jahr 1998 und einer modernisierten Version mit Sprachausgabe wählen. Mit dabei ist das bewährte Job-System mit Klassen wie Geomant, Chemiker oder Orakel.

Baby Steps: Herausforderndes Spiel mit Humor

Der neueste Titel von Bennett Foddy, Baby Steps, wird am 8. September 2025 erscheinen. Das Spiel kombiniert schwierige Steuerung mit offenen Welten – ähnlich wie bei seinem früheren Hit Getting Over It.

Bloodstained bekommt eine Fortsetzung

Koji Igarashi bringt mit The Scarlet Engagement ein neues Spiel im Stil von Castlevania. Das düstere 2D-Actionspiel ist ein Prequel und spielt Jahre vor dem ersten Bloodstained. Geplanter Start: 2026.

Capcom zeigt mehr von Pragmata

In einem kurzen Clip stellte Capcom neue Szenen aus Pragmata vor – einem Spiel, das an Titel wie God of War oder Bioshock Infinite erinnert. Erscheinung: 2026. Eine kleine Roboter-Begleiterin namens Diana wurde ebenfalls vorgestellt.

Neues Actionspiel: Romeo is a Deadman

Exzentrisch, brutal, verrückt – das neue Werk von Suda51 und Grasshopper Manufacture trägt den Titel Romeo is a Deadman und erscheint 2026. Erste Bilder lassen auf ein sehr ungewöhnliches Spielerlebnis schließen.

Lumines kehrt zurück – mit VR-Unterstützung

Lumines, das beliebte Musik-Puzzle-Spiel von Tetsuya Mizuguchi, kommt mit Lumines Arise zurück. Das neue Spiel erinnert an Tetris Effect und wird auch in der virtuellen Realität spielbar sein.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.