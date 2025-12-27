Mann zahlt in Wien für O-Saft fast zehn Euro und rastet aus

Ein Tourist staunte nicht schlecht: Er zahlte in Wien für einen frisch gepressten Orangensaft neun Euro. Ein wichtiges Detail hat der Mann aber übersehen. Er befand sich am Flughafen Schwechat.

Wer am Flughafen essen will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Nun hat sich ein Tourist über die Preise in Wien aufgeregt. Dabei hat er ein wichtiges Detail übersehen: Der Mann hat am Flughafen Schwechat gefrühstückt.

Auf X-Konkurrent Threads ließ ein Nutzer seine Wut über das "teuerste Frühstück seines Lebens" freien Lauf. Er hat für zwei Personen über 50 Euro gezahlt. Der Mann schrieb noch: "Wien, du schuldest mir was. Tschüss Österreich." Anstatt Zuspruch erhielt der Nutzer sehr viel Kritik und Beschwerden.

"Du hattest Frühstück am Flughafen VIE"

Viele Kommentare wiesen den verärgerten Mann auf ein wichtiges Detail hin. Ein Nutzer schrieb: "Du hattest Frühstück am Flughafen VIE. Das ist das Preisniveau dort. Was hast du erwartet, Stadtpreise?" Damit erhielt der Kommentator über 520 Likes. Ein weiterer Nutzer kommentierte: "Das ist nicht Wien, das sind Flughafenpreise."

© Threads (Screenshot)

Einige Nutzer wurden direkt. Ein Kommentar lautete: "Du schaust wohl nie auf die Preise, bevor du bestellst." Ein anderer antwortete: "Österreich zeigt die Preise inklusive Steuern an. Du beschwerst dich also im Grunde über dich selbst." Mehrere Nutzer betonten, dass der Flughafen sich nicht innerhalb der Stadt Wien befindet.

Nutzer verteidigt Preise

Der Tourist hat sich zwei frisch gepresste Orangensäfte für je neun Euro bestellt, zwei Sandwiches für je 8,90 Euro, ein Stück Sachertorte mit Schlag für 7,90 Euro und ein New York Cheese Cake für 6,90 Euro. Am Ende bezahlte der Mann 50,60 Euro für das Frühstück.

Ein Nutzer erklärte nach einem Blick auf die Rechnung: "Zwei frisch gepresste Orangensäfte, zwei handwerkliche Sandwiches mit Schinken, ein Schokoladenkuchen mit echter Schlagsahne und ein Käsekuchen kosten an jedem Flughafen ein Vermögen."

Er hat gleich einen Rat für den Verfasser parat: "Wenn du ein ordentliches Frühstück zu einem vernünftigen Preis willst, kannst du in jede Bäckerei in der Stadt gehen und zehn Euro pro Person ausgeben oder vielleicht 15 Euro, wenn du dir etwas Besonderes gönnen möchtest."