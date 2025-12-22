Alles zu oe24VIP
Touristen stürmen Hallstatt.
Auch im Winter

Riesen Andrang: Hallstatt am Limit

22.12.25, 12:45
Während andernorts im Winter Ruhe einkehrt, bleibt Hallstatt ein Hotspot des internationalen Tourismus – mit spürbaren Folgen für den Alltag der Bevölkerung. 

Hallstatt. Der Winter bringt Hallstatt keine Entlastung: Auch in der kalten Jahreszeit strömen täglich Besucher durch den Weltkulturerbeort. Bürgermeister Alexander Scheutz rechnet für 2025 mit rund 1,2 Millionen Tagesgästen – ein neuer Rekord. Der Tourismus sorgt zwar für finanzielle Stabilität und hohe Einnahmen, bringt aber ungelöste Verkehrsprobleme und steigenden Unmut bei den 740 Einwohnern.

Weihnachten und Silvester gleichen dem Hochsommer, ein echtes Durchatmen sei kaum möglich. Maßnahmen wie Busobergrenzen greifen nur begrenzt, während Individualverkehr weiterhin ein ungelöstes Problem bleibt.

