Warten aufs Christkind in der Grottenbahn

Wer das Warten aufs Christkind verkürzen möchte, ist am Heiligen Abend am Pöstlingberg genau richtig: Die Grottenbahn öffnet auch am 24. Dezember ihre Tore und sorgt für märchenhafte Stimmung.

Linz. Der Drachenzug „Lenzibald“ dreht am 24. Dezember von 10.00 bis 15.00 Uhr seine Runden durch die Grottenbahn und lässt Kinderherzen höherschlagen. Auf jedes Kind wartet an diesem Tag ein süßes Geschenk. Wichtig für Besucher: Die letzte Drachenfahrt startet stets 30 Minuten vor Betriebsschluss.

gibt es auch zu Hause – etwa mit einem Augmented-Reality-Angebot oder dem beliebten Grottenbahn-Podcast. Zusätzlich lohnt es sich, das Ticket aufzubewahren: Damit erhalten Kinder während der Weihnachtsferien ermäßigten Eintritt zum Eislaufen bei den LINZ AG BÄDERN.