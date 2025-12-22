Linzer Taxi 2244 hilft schwerkrankem Buben

Ein Linzer Taxiunternehmen setzt ein starkes Zeichen der Mitmenschlichkeit und unterstützt eine Familie, deren Alltag von schweren gesundheitlichen Herausforderungen geprägt ist.

Linz. Der erst eineinhalbjährige Poyraz aus Linz lebt mit einer schweren neurologischen Beeinträchtigung. Eine Fehlentwicklung der linken Gehirnhälfte beeinträchtigt seine Motorik massiv, zusätzlich leidet er an einer schweren Form der Epilepsie. Um notwendige Therapien und medizinische Hilfsmittel finanzieren zu können, ist die Familie auf Unterstützung angewiesen. Das Linzer Taxi 2244 spendete nun 500 Euro im Rahmen der Initiative „BezirksRundSchau Christkind“.

Der kleine Poyraz braucht mehr Therapie, mehr Förderung und vor allem Hoffnung“, betont Betriebsleiter Robert Neuhold. Die Spende hilft bei der Finanzierung von Therapien, einer Stehhilfe und spezieller Hilfsmittel.