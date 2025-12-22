Alles zu oe24VIP
  • Rekordkurs für Linzer Weihnachtszug und Märkte
  Rekordkurs für Linzer Weihnachtszug und Märkte
    © Stadt Linz

Bilanz

Rekordkurs für Linzer Weihnachtszug und Märkte

22.12.25, 10:30 | Aktualisiert: 22.12.25, 12:14
Die Linzer Weihnachtsmärkte ziehen kurz vor dem Heiligen Abend eine erfreuliche Bilanz und zeigen einmal mehr, wie sehr das vorweihnachtliche Angebot von den Besuchern geschätzt wird. 

Linz. Die Weihnachtsmärkte in Linz haben sich in dieser Adventzeit erneut als stimmungsvolle Treffpunkte erwiesen. Von 22. November bis einschließlich 24. Dezember locken der Christkindlmarkt am Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten ebenso zahlreiche Gäste an wie die privaten Märkte im Klosterhof, am Pfarrplatz und beim Mariendom. Besonders lebendig präsentierte sich der Volksgarten, wo Veranstaltungen wie das Weihnachtssingen der Steinbach Black Wings Linz für emotionale Höhepunkte sorgten. Der neu gestaltete Vorplatz des Musiktheaters wurde erstmals intensiv ins Marktgeschehen eingebunden und entwickelte sich rasch zu einem beliebten Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität.

Auch am Hauptplatz überzeugte der Christkindlmarkt mit beleuchteten Hütten, dem imposanten Christbaum und dem neuen Adventatelier mit kreativen Geschenkideen. Großer Beliebtheit erfreute sich erneut der kostenlose Hop-on-Hop-Off-Weihnachtszug, der an den Adventwochenenden rund 9.000 Fahrgäste zwischen den fünf Märkten beförderte. Besonders Familien und ältere Menschen nutzten das Angebot, das wesentlich zur Belebung der Innenstadt beitrug.

