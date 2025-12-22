Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
66-Jährige baute Crash: Ehemann getötet
© GettyImages Spitzt-Foto

2 Verletzte

66-Jährige baute Crash: Ehemann getötet

22.12.25, 09:55
Teilen

Der 69-Jährige verstarb im Spital, seine Ehefrau befindet sich in kritischem Zustand. Auch ihr Unfallgegner wurde verletzt.

. Ein 69-Jähriger ist nach einer Pkw-Kollision am Sonntag im Bezirk Mistelbach gestorben. Seine 66-jährige Frau war auf dem Weg von Unterolberndorf in der Gemeinde Kreuttal Richtung Schleinbach mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto eines 74-Jährigen geprallt. Der 69-Jährige erlag in der Klinik Donaustadt in Wien seinen Verletzungen. Die Frau befindet sich nach Polizeiangaben von Montag in kritischem Zustand, der andere Lenker erlitt ebenfalls Blessuren.

Die drei Insassen, die alle aus dem Bezirk Mistelbach stammen, wurden bei dem Frontalzusammenstoß gegen 15 Uhr in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallursache war vorerst unbekannt und wird ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden