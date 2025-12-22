Alles zu oe24VIP
© Getty (Symbolbild)

Schiffe kollidieren

Urlauberin stirbt bei Kreuzfahrtdrama auf dem Nil

22.12.25, 06:02
Eine italienische Staatsbürgerin ist bei der Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe auf dem Nil in der Nähe von Luxor ums Leben gekommen.  

Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Außenministerium laut der Agentur Ansa mit.

Nach einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls sei das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert. Bei dem Zusammenstoß seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen, hieß es weiter. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben. Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein.

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

