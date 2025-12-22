Verstopfter Verkehr: Hier droht Weihnachts-Stau in den kommenden Tagen

Die Weihnachtszeit ist auf Österreichs Straßen traditionell auch Stauzeit. Während es bis zum Heiligen Abend vor allem rund um Einkaufszentren und Einkaufsstraßen eng wird, steht die Entlastung des Reiseverkehrs auch nach der Bescherung noch aus. DAS sind die Hotspots:

Wer die letzten Geschenke erst kurz vor Weihnachten besorgen will, ist damit nicht allein. Laut ARBÖ ist am Montag, Dienstag und auch noch am Heiligen Abend mit starkem Einkaufsverkehr zu rechnen. Besonders betroffen sind Zufahrten zu Einkaufsstraßen, Einkaufszentren und Fachmarktzentren.

Stau-Hotspots vor der Bescherung in Wien:

Südautobahn (A2) zwischen Wien und Wiener Neudorf

Südosttangente (A23)

Wiener Nordrandschnellstraße (S2)

Altmannsdorfer Straße und Triester Straße

Innerstädtisch: Gürtel, Zweierlinien sowie große Einkaufsstraßen

Auch in Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck ist rund um Einkaufszentren mit Staus und intensivem Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Besonders belastet sind unter anderem:

A2 und A9 im Großraum Graz

A1 zwischen Knoten Linz und Haid sowie Salzburg-Nord

A12 bei Innsbruck-Ost und Kranebitten

Innsbrucker Straße (B174)

Ab dem Nachmittag des Heiligen Abends entspannt sich die Lage erfahrungsgemäß deutlich. Viele Familien verbringen diese Zeit im engsten Kreis, größere Reisebewegungen bleiben die Ausnahme.

Schnee verschärft die Lage im Süden und Osten

Die Wetterprognose könnte die Verkehrssituation zusätzlich belasten. Vor allem im Süden und Osten Österreichs ist mit Schneefall zu rechnen. Das Christkind dürfte heuer Unterstützung von Frau Holle bekommen – was punktuell zu Behinderungen führen kann. Am Christtag und Stefanitag selbst ist laut ARBÖ jedoch mit einem insgesamt ruhigeren Verkehrsfluss zu rechnen.

Nach den Feiertagen rollt die Reisewelle an

Ab dem Wochenende nach Weihnachten ist es mit der Ruhe vorbei. Dann startet die große Reisewelle Richtung Urlaubs- und Skigebiete. Besonders der Samstag gilt als einer der verkehrsintensivsten Tage der gesamten Weihnachtszeit. Die stärksten Belastungen werden zwischen den frühen Morgenstunden und dem frühen Nachmittag erwartet.

Zusätzlich sorgt der klassische Umtausch-Verkehr nach Weihnachten erneut für volle Parkplätze und Staus rund um Einkaufszentren. Auch der Anreiseverkehr zum Damen-Ski-Weltcup am Semmering wird die Situation weiter verschärfen.

Das sind die wichtigsten Stau-Hotspots nach der Bescherung

Inntalautobahn (A12) vor Kufstein/Kiefersfelden und im Großraum Innsbruck

Tauernautobahn (A10) zwischen Knoten Salzburg und Hallein sowie Golling–Werfen

Brennerautobahn (A13) zwischen Schönberg und Innsbruck, vor der Luegbrücke

Fernpass-Straße (B179) bei Nassereith, Lermooser Tunnel und Grenztunnel Vils/Füssen

Pyhrnautobahn (A9) bei der Tunnelkette Klaus sowie vor Bosruck- und Gleinalmtunnel

Südautobahn (A2) südlich von Wien und zwischen Wiener Neustadt und Knoten Seebenstein

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Neunkirchen und Spital am Semmering

Fahrverbote im Westen beachten

Zusätzliche Behinderungen drohen durch Fahrverbote in Tirol und Vorarlberg, warnt der ÖAMTC. Auf der Arlberg Schnellstraße (S16) gelten am 27. Dezember von 8 bis 18 Uhr Auf- und Abfahrtssperren an mehreren Anschlussstellen. In Tirol sind Durchfahrtsverbote an Wochenenden und Feiertagen bis ins Frühjahr 2026 in mehreren Bezirken aktiv.

Tipps für stressfreie(re) Fahrten

Der ARBÖ rät grundsätzlich zu mehr Zeitreserven und Gelassenheit. Einkaufsfahrten sollten möglichst in die frühen Vormittagsstunden verlegt werden. Für Urlaubsfahrten am Samstag sind großzügige Zeitpuffer einzuplanen. Beim Ski-Weltcup am Semmering werden Park-and-ride-Angebote, Shuttlebusse und die Bahn empfohlen.