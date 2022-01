Der sich im Quarantäne befindliche Feller unterstützt seine ÖSV-Kollegen von daheim aus.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Manuel Feller kann wegen eines positiven Corona-Tests nicht am Slalom in Kitzbühel teilnehmen. Nun meldet sich das ÖSV-Ass aus der heimischen Quarantäne.

"Leider kein Hahnenkammrennen für mich heute. Endlich hat es mich auch erwischt. Ich bin seit Sonntag Abend in Quarantäne, hatte zwei Tage Symptome, bin aber schon wieder fit und Drücke die Daumen, dass ich für das Night Race in Schladming aus der Quarantäne raus bin Leute ich schaue euch von zu Hause aus zu...gebt uns eine Show," so Feller auf dem heimischen Fitnessgerät.

Der Slalom in Schladming steht am Dienstag auf dem Programm. Bis dahin möchte Feller wieder fit sein.