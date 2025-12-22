Würden Tiere ans Christkind schreiben ...

Drei Tage vor Weihnachten richtet Tierschutz Austria den Blick auf jene, die sonst oft übersehen werden: Tiere in Not.

Mit dem neuen Weihnachtssong „Tierische Weihnachten“ macht die Organisation erstmals die Weihnachtswünsche von Tierheimtieren hörbar – und verbindet diesen musikalischen Appell mit einem klaren Ziel: 5.000 Weihnachtspakete für Tiere in Not.

Der Song erzählt von Sehnsüchten, die Tiere nicht selbst aussprechen können: nach Schutz, Sicherheit, Fürsorge und einem Zuhause. Gleichzeitig macht er deutlich, dass Weihnachten im Tierheim kein Symbol ist, sondern unsere Tiere konkrete Hilfe brauchen.

25 Weihnachtskatzen brauchen jetzt Hilfe - Ausnahmesituation im Tierschutzhaus

Gerade jetzt spitzt sich die Situation weiter zu: Heute wurden über 25 Katzen aus einer Wiener Wohnung in die Obhut von Tierschutz Austria gebracht. Zu jung, um selbst einen Wunschzettel zu schreiben – und doch dringend auf Hilfe angewiesen. Für sie wurde die Spendenaktion „Weihnachtskatzen“ ins Leben gerufen. Zwei der Katzen erwarten noch in der Weihnachtszeit Junge. Damit sind über 350 Katzen im Tierschutzhaus. Noch bis 24. Dezember können Tierfreund:innen für Tiere spenden. Mit den eingehenden Mitteln wird am Heiligen Abend noch für die Kitten eingekauft – Futter, Wärme, Pflege und erste Ausstattung für einen sicheren Start ins Leben. Kinder werden den Babykatzen an diesem Tag symbolisch den Besuch vom Christkind bringen.

Spenden werden zu Packerln – ganz konkret

Noch bis zum 24. Dezember können Tierfreund:innen Geld spenden. Mit diesen Mitteln werden am Heiligen Abend im Tierheim Vösendorf Weihnachtspakete gepackt – gefüllt mit Futter, Pflegeartikeln, Decken und Beschäftigungsmaterial für Hunde, Katzen und andere Tiere.

Jede Spende in diesen letzten Tagen vor Weihnachten hat unmittelbare Wirkung: Sie wird nicht abstrakt, sondern konkret in ein Geschenk für ein Tier verwandelt.

Seit 180 Jahren setzt sich Tierschutz Austria für Tiere in Not ein. Gerade zu Weihnachten zeigt sich, wie viel gemeinsam möglich ist. Die Botschaft ist klar:

Nur gemeinsam können wir das Christkind sein.

"Tierische Weihnachten“ – ein Song für jene ohne Stimme

Mit dem Weihnachtssong „Tierische Weihnachten“ sagt Tierschutz Austria Danke. Der Song rückt bewusst die Perspektive der Tiere in den Mittelpunkt und begleitet die Christkind-Aktion als emotionales Leitmotiv. Er steht symbolisch für die Solidarität tausender Tierfreund:innen in ganz Österreich.

Am 24. Dezember werden die Pakete im Rahmen der Aktion „Warten aufs Christkind“ übergeben. Familien und Kinder lesen den Tieren ihre Wunschkarten vor – ein stiller, aber kraftvoller Moment der Nähe, Verantwortung und Mitgefühl.

Noch wenige Plätze für „Warten aufs Christkind“

Am 24. Dezember bringen Kinder im Rahmen der Aktion „Warten aufs Christkind“ die Geschenke persönlich ins Tierheim nach Vösendorf. Die Pakete stammen aus der Christkind-Aktion, der größten Sachspenden-Initiative für Tiere in Österreich. Tierfreund:innen aus dem ganzen Land haben dabei symbolisch die Wünsche der Tiere erfüllt. Kittenfutter können darüber hinaus jederzeit im Tierschutzhaus abgegeben werden.