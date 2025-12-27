Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
rettung
© Getty Images

Salzburg

Betrunkener Urlauber stürzte vom Balkon in den Tod

27.12.25, 17:25
Teilen

Ein Urlauber aus Rumänien ist Freitagabend in Ramingstein im Salzburger Lungau über das Geländer des Balkons eines Appartements rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. 

Der 46-Jährige erlag laut Polizei trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen anwesenden Arzt und der notärztlichen Versorgung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Mann sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen, hieß es seitens der Exekutive. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft gab nach Abschluss der Ermittlungen die Leiche zur Beerdigung frei. Die Angehörigen der rumänischen Reisegruppe und Zeugen wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden