Betrunkener Urlauber stürzte vom Balkon in den Tod

Ein Urlauber aus Rumänien ist Freitagabend in Ramingstein im Salzburger Lungau über das Geländer des Balkons eines Appartements rund vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 46-Jährige erlag laut Polizei trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen anwesenden Arzt und der notärztlichen Versorgung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Mann sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen, hieß es seitens der Exekutive. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft gab nach Abschluss der Ermittlungen die Leiche zur Beerdigung frei. Die Angehörigen der rumänischen Reisegruppe und Zeugen wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.