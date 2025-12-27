Après-Ski-Schlägerei endet mit Bewusstlosigkeit

Ein Streit bei einem Après-Ski-Lokal in St. Anton (Tirol) eskalierte. Es gab zwei Verletzte.

St. Anton am Arlberg. Eine Streit zwischen jeweils einer Gruppe Niederländer und Österreicher auf der Terrasse eines Après-Ski-Lokals in St. Anton am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) ist Freitagabend eskaliert und hat zwei Verletzte gefordert. Im Zuge des Streits flogen Glasflaschen durch die Luft. Ein Security-Mitarbeiter versuchte, einen 20-jährigen Österreicher festzuhalten, woraufhin dieser ihn attackierte und beide zu Sturz kamen. Der 20-Jährige blieb schließlich bewusstlos liegen.

Beide Personen wurden verletzt, berichtete die Polizei am Samstag. Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Ein 21-jähriger Begleiter des 20-Jährigen beschimpfte indes die anwesenden Personen mit nationalsozialistischen Parolen und bedrohte zudem einen weiteren Sicherheitsmann, ebenfalls ein 20-jähriger Deutscher, mit dem Umbringen, hieß es.

Zuvor war es dem 20-jährigen Sicherheitsbediensteten aus Deutschland gelungen, die beiden Gruppen zu beruhigen, ehe es zwischen einem Niederländer und einem Österreicher erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Security-Mitarbeiter wurde daraufhin während eines erneuten Schlichtungsversuchs durch eine geworfene Glasflasche nur knapp verfehlt. In weiterer Folge warf der 20-jährige Österreicher, laut Polizei der Anführer der Gruppe, wieder eine Glasflasche nach dem Deutschen, die diesen erneut nur knapp verfehlte. Letztlich kam es dann zu der Attacke, die zu den Verletzungen führte.

Anzeigen folgen

Die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion St Anton am Arlberg waren im Gange. Nach Abschluss der Erhebungen würden mehrere Personen der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.