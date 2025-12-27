Raser brettert mit 149 km/h durch 50er-Zone

Der 28-jährige Raser musste seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

Leonding/Linz. Die Polizei hat einem 28-jährigen Raser in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich den Führerschein abgenommen und den Pkw vorläufig beschlagnahmt. Der Mann aus Linz hatte im Gemeindegebiet von Leonding (Bezirk Linz-Land) das Tempolimit von 50 km/h auf der Wiener Bundesstraße ignoriert. Er war mit 149 km/h nahezu um 100 km/h zu schnell unterwegs gewesen, wie Lasermessungen ergeben haben.

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung hatte Schwerpunktkontrollen zwischen Linz und Traun durchgeführt, um die "Tuning- und Raserszene" auf der Wiener Bundesstraße zu unterbinden, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag. Einer Probeführerscheinbesitzerin, die viel zu schnell gefahren war, wurde ebenfalls die Lizenz entzogen. Zudem stellten die Beamten sechs Organmandate gegen weitere Fahrzeuglenker wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen aus.