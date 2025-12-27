Alles zu oe24VIP
Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft
In Linz

Iraner bedroht Tankstellen-Angestellte: Zwei Verletzte bei Messer-Attacke

27.12.25, 15:15
Bei einer Rauferei auf einer Tankstelle in Linz sind am Freitag zwei Männer verletzt worden.

Ein 38-jähriger Iraner betrat trotz Hausverbots das Gebäude, zückte ein Taschenmesser und bedrohte zwei Beschäftigte mit dem Umbringen. Ein 30-jähriger Mitarbeiter setzte Notwehrhandlungen mit einem Besenstiel, um einen möglichen Angriff abzuwehren. Dabei wurde der 38-Jährige verletzt. Bei dem Versuch, den Iraner zu fixieren, erlitt der Afghane durch das Messer leichte Blessuren.

Laut Polizei haben insgesamt sieben Beteiligte gegen Mitternacht versucht, den 38-Jährigen entweder im Innenbereich der Tankstelle einzuschließen oder zur Flucht zu bewegen. Der Iraner wurde schließlich festgenommen. Er gestand einen regelmäßigen Heroinkonsum ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht.

