Whiskey, Kondome & Co.: foodora verrät, was Österreicher wirklich per App bestellen
© Getty Images

Lieferdaten 2025

Whiskey, Kondome & Co.: foodora verrät, was Österreicher wirklich per App bestellen

19.12.25, 08:30
Der Lieferdienst foodora plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, welche Überraschungen sich 2025 in den pinken Delivery Bags versteckt haben.

Österreich hat 2025 wieder geliefert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der foodora Unwrapped Report 2025 zeigt, was in Österreich wirklich per App bestellt wird. Spoiler: Es ist spät, es ist oft, es ist selten Salat und es ist manchmal etwas skurril.

Whiskey, Kondome & Co.: foodora verrät, was Österreicher wirklich per App bestellen
© Getty Images

Whiskey statt Silvesterkuss

Während sich halb Europa zu Neujahr um Punkt Mitternacht kollektiv auf Pizza und Chicken Wings stürzte, stellte Österreich direkt klar: Wir machen das anders. Um 00:01:02 ging in Wien die erste foodora-Bestellung des Jahres 2025 ein: eine Flasche Whiskey und Cola. Ein starkes Statement gleich zu Beginn.

Bestellen ist ein Lifestyle – zumindest für eine Person

Der treueste foodora PRO-Kunde Europas kommt – natürlich – aus Österreich. Mit sagenhaften 926 Bestellungen im Jahr. Statistisch sind das mehr als 2,5 Lieferungen pro Tag. Frühstück? Lieferung. Mittag? Lieferung. Existenzkrise um 23:30? Lieferung.

Whiskey, Kondome & Co.: foodora verrät, was Österreicher wirklich per App bestellen
© Getty Images

Sonntag = heiliger Bestelltag

Die Daten zeigen: Sonntag ist der inoffizielle Nationalfeiertag des Bestellens. Egal ob Katerfrühstück nach einer langen Nacht oder Couch-Abend mit „nur noch eine Folge“ – an keinem anderen Tag wird die foodora-App häufiger geöffnet. Ganz oben auf der Speisekarte: Cheeseburger, Pommes, Pizza Margherita, Pizza Salami, Chicken Nuggets und Nudeln mit süß-saurer Sauce. 

Österreich shoppt sich durch den Alltag

Nicht nur Essen, auch der Einkaufskorb war 2025 gut gefüllt. Besonders beliebt: Kaisersemmeln, Bananen, Energy-Drinks, Datteltomaten, Klopfsemmeln, Vollmilch, Schokolade und Schokocroissants. In den Kategorien zeigen sich klare Favoriten: Früchte & Gemüse, Süßes & Brot, Tiefkühlwaren und Haushaltsartikel. Kurz gesagt: alles, was man jetzt sofort braucht.

Whiskey, Kondome & Co.: foodora verrät, was Österreicher wirklich per App bestellen
© Getty Images

Neugierig, mutig, hungrig

Im Europavergleich sticht Österreich vor allem durch seine Experimentierfreude hervor. Durchschnittlich wurden fünf neue Restaurants pro Person ausprobiert – Finnland kommt zum Vergleich auf drei. Österreichische Foodies sind offenbar neugierig. Und sehr entscheidungsfreudig.

Bier, Shampoo und Kondome – alles eine Frage der Uhrzeit

Milch, Eier, Obst und Gemüse gehören zu den Basics. Bei Beauty-Artikeln bleibt Shampoo europaweit auf Platz eins, Rosen sind weiterhin die beliebteste Blume.Und Österreich: Bestellt die größte Biermenge Europas (wen wundert's?). Kondome eher abends, Bier lieber nachmittags – Ordnung muss schließlich auch hierzulande sein.

