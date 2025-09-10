Wiener Pizzeria gehört zu den Top 20 der Welt

Pizza ist eine der weltweit beliebtesten Speisen. Auf der ganzen Welt gibt es Pizzerien. Eine der besten befindet sich in Wien.

Die "Via Toledo" in der Josefstadt ist bei den Wienern sehr beliebt und hat schon unzählige Auszeichnungen erhalten. Eine weitere ist nun dazugekommen. Im "50 Top Pizza"-Ranking erreichte die Wiener Pizzeria weltweit den 20. Platz.

Im Juni 2025 wurden sie Dritter in Europa. Den Platz musste sich "Via Toledo" mit der Pizzeria "Sartoria Panatieri" aus BrcelonaBarcelona teilen. Weltweit wurden dabei rund 100 Lokale aus 37 Ländern ausgezeichnet.

"Wahrzeichen Wiens"

Die Jury erklärt, dass "Via Toledo" eines der "Wahrzeichen Wiens" sei. Besonders der Teig hat es ihnen angetan: "Ein gut gemachter Teig, persönlich und wiedererkennbar." Ebenfalls gefällt den Juroren die breite Auswahl an süßen Pizzen. Die Pizzeria hat auch einen Sonderpreis bekommen. Sie wurde für das "Beste Bierservice" mit dem "Peroni Nastro Azzurro Award" ausgezeichnet.

Die meisten Pizzerien auf dem Ranking befinden sich, weniger überraschend, in Italien. Mehrere Plätze wurden von zwei Lokalen belegt. Am Ende wurden 41 Pizzerien ausgezeichnet. Den ersten Platz teilt sich "I Masanielli" in Caserta und "Una Pizzeria Napoletana" in New York. Den zweiten Platz holt sich die "The Pizza Bar on 38th" in Tokio. Platz drei geht an "Leggera Pizza Napoletana" in Sao Paulo.