Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Rettung Schweiz
© Getty Images (Symbolbild)

Rettungskette

Unter 300 Kilo-Glasscheibe begraben: Lkw-Fahrerschwer verletzt

10.09.25, 18:45
Teilen

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer ist Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Recyclinghof im Tiroler Bezirk Schwaz schwer am Kopf verletzt worden. 

Der Mann hatte eine 300 Kilogramm schwere Glasscheibe, die auf einem "Glasbock" mit einem Spanngurt fixiert war, mit dem Lkw-Kran von der Ladefläche angehoben. Als der Glasblock sich in 1,20 Meter Höhe befand, entfernte der 30-Jährige den Spanngurt, die Glasscheibe kippte plötzlich zur Seite und landete auf dem Lkw-Lenker.

Der 30-Jährige stürzte unter der Scheibe zu Boden, konnte sich aber selbstständig befreien, berichtete die Polizei. Ein in der Nähe befindlicher Arbeiter leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung an Ort und Stelle wurde der Mann in den Schockraum des Krankenhauses Schwaz eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden