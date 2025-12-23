Railjet-Panne: 250 Passagiere mitten in der Nacht evakuiert

Auf der Westbahnstrecke bei Loosdorf blieb ein Railjet in der Nacht auf Dienstag liegen. 250 Passagiere mussten evakuiert werden.

Die Panne ereignete sich kurz nach 23 Uhr. Der Railjet 663, unterwegs von Bregenz in Richtung Wien, kam auf freier Strecke zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. In der Folge entwickelte sich eine aufwendige und zeitintensive Evakuierung.

© DOKU-NÖ

© DOKU-NÖ

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden alarmiert und begannen kurz nach Mitternacht mit den Vorbereitungen. Gegen 1 Uhr nachts konnten die Passagiere den Zug verlassen.

© DOKU-NÖ

© DOKU-NÖ

Dafür errichteten die Feuerwehrleute eine provisorische Ausstiegshilfe, sorgten für Beleuchtung und unterstützten die Reisenden beim sicheren Verlassen der Waggons.

© DOKU-NÖ

© DOKU-NÖ

Nach Angaben von ÖBB-Personal befanden sich rund 250 Personen an Bord. Sie wurden im Anschluss mit Bussen zu den Bahnhöfen St. Pölten und Wien weitertransportiert.