Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Geschenk Kind Weihnachten
© Getty

JKU-Analyse

Die Scheinheiligkeit beim Geschenkekaufen

11.12.25, 09:43
Teilen

Obwohl rund die Hälfte der Befragten gerne bewusst einkaufen möchte, landen sie aus Bequemlichkeit, Zeitdruck oder wegen Preisvorteilen doch beim Online-Bestellen.  

. Während in Umfragen oft behauptet wird, dass man beim Geschenkekaufen gerne die österreichische Wirtschaft unterstützen möchte, zeigt eine aktuelle Analyse der Johannes Kepler Universität eine andere Realität. 

 „Die Daten zeigen, dass viele zwar regional, nachhaltig oder hochwertig schenken wollen, sich am Ende aber doch anders entscheiden“, sagt Ernst Gittenberger vom Institut für Handel, Absatz und Marketing der JKU gegenüber orf.at. In 37 Prozent der Fälle rechtfertigen sich die Konsumenten mit dem Argument „Andere machen das ja auch so“.  

„Wer bewusster schenkt, tut nicht nur dem Beschenkten etwas Gutes, sondern stärkt auch Österreich und Europa und letztendlich auch sich selbst“, verdeutlicht Institutsvorstand Christoph Teller.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden