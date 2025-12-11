Adventkranz fing Feuer: Pensionist verletzt

Der Bewohner versuchte zuerst selbst das Feuer zu löschen.

In einem Seniorenheim in Bischofshofen brach am Mittwochabend gegen 18 Uhr Feuer aus. Auslöser für den Brand war ein Adventkranz eines Pensionisten. Er versuchte noch selbst die Flammen zu löschen.

© Feuerwehr Bischofshofen

Nur durch das Eingreifen einer Pflegerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Bewohner wurde aus dem verrauchten Zimmer gerettet und das Gesteck musste gelöscht werden.

Der eingetroffene Atemschutztrupp der Feuerwehr kontrollierte gründlich den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera. Im Anschluss musste das Zimmer komplett belüftet werden. Alle Bewohner im betroffenen Stockwerk konnten nach knapp einer Stunde wieder zurück in ihre Wohnbereiche.

© Feuerwehr Bischofshofen

Der Bewohner wurde im Anschluss vom Roten Kreuz versorgt und zur weiteren Beobachtung in das Krankenhaus geliefert.