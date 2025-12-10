Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
CO2-Vergiftungen Langenrohr
© Doku NÖ

Drama bei Party

Heizschwammerl löste CO-Vergiftungen aus: 11 Verletzte

10.12.25, 08:55 | Aktualisiert: 10.12.25, 10:49
Teilen

Die Opfer wurden mit Vergiftungssymptomen in die umliegenden Spitäler gebracht. 

NÖ. Ein CO-Unfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) hat am Dienstagabend elf Verletzte gefordert. Auslöser war ein "Heizschwammerl", berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich unter Verweis auf die Polizei. Der Vorfall soll sich im Rahmen einer privaten Feier in einer Garage, in der sich unzählige Personen aufgehalten hatten, abgespielt haben.

Die Party-Gäste hatten plötzlich über starke Übelkeit, Kopfschmerzen und Unwohlsein geklagt. Aufgrund der beschriebenen Symptome bestand schnell der Verdacht, dass es sich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handeln könnte. 

Nur wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten Erhebungen vor Ort dürfte ein dort betriebenes Heizgerät, ein sogenanntes Heizschwammerl, die Ursache für die gefährliche CO-Konzentration gewesen sein. 

Die Opfer wurden mit Vergiftungssymptomen in die Kliniken Tulln, Hollabrunn, Krems und St. Pölten gebracht. Das Rote Kreuz war mit sieben Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz.

Weitere Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sind im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden