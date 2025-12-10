Heizschwammerl löste CO-Vergiftungen aus: 11 Verletzte

Die Opfer wurden mit Vergiftungssymptomen in die umliegenden Spitäler gebracht.

NÖ. Ein CO-Unfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) hat am Dienstagabend elf Verletzte gefordert. Auslöser war ein "Heizschwammerl", berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich unter Verweis auf die Polizei. Der Vorfall soll sich im Rahmen einer privaten Feier in einer Garage, in der sich unzählige Personen aufgehalten hatten, abgespielt haben.

Die Party-Gäste hatten plötzlich über starke Übelkeit, Kopfschmerzen und Unwohlsein geklagt. Aufgrund der beschriebenen Symptome bestand schnell der Verdacht, dass es sich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handeln könnte.

Nur wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten Erhebungen vor Ort dürfte ein dort betriebenes Heizgerät, ein sogenanntes Heizschwammerl, die Ursache für die gefährliche CO-Konzentration gewesen sein.

Die Opfer wurden mit Vergiftungssymptomen in die Kliniken Tulln, Hollabrunn, Krems und St. Pölten gebracht. Das Rote Kreuz war mit sieben Rettungswagen und zwei Notärzten im Einsatz.

Weitere Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls sind im Gange.