Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Nordische-Kombination
Johannes Lamparter
© GEPA

ÖSV-Star

Lamparter reist nach Wind-Absage als Doppelsieger aus Ruka ab

30.11.25, 14:59
Teilen

Der dritte Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer ist am Sonntag in Ruka wegen zu starkem Wind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. 

Stefan Rettenegger hatte im Massenstart-Rennen den 10-km-Langlauf gewonnen, musste dann aber wie auch der gesamte Weltcuptross die Absage des Sprungteils zur Kenntnis nehmen. Damit wurde es auch nichts aus dem möglichen Hattrick zum Weltcupauftakt für Johannes Lamparter, der am Freitag und Samstag gewonnen hatte.

Lamparter war nach dem Rennen in der Loipe übrigens an siebenter Stelle gelegen. "Wie man sieht, die Wolken bewegen sich sehr schnell. Wir haben zwischen acht und zehn Metern pro Sekunde Wind und haben daher entschieden, keinen Event auszutragen", sagte Renndirektor Lasse Ottesen zur Absage. Nächste Station der Kombinierer sind drei Einzelbewerbe kommendes Wochenende in Trondheim

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden