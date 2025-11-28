Starker Lamparter: Rot-weiss-roter Sieg beim Weltcup-Auftakt der Kombinierer

Nächste Erfolgsmeldung aus Ruka: Nach Platz 3 für Langläufer Mika Vermeulen feiert ÖSV-Superstar Johannes Lamparter beim Weltcup-Auftakt der nordischen Kombinierer den Sieg. Mit Franz-Josef Rehrl und Thomas Rettenegger landen zwei weitere Österreicher in den Top 10.

Johannes Lamparter hat den Weltcup-Auftakt der nordischen Kombinierer in Ruka gewonnen. Der Tiroler feierte am Freitag in Finnland nach einem Sprung und 7,5 km Langlauf vor dem Deutschen Julian Schmid seinen 18. Weltcupsieg. Nach dem Bewerb von der Schanze war Lamparter als Zweiter hinter Thomas Rettenegger in die Loipe gestartet. Der Salzburger wurde am Ende Siebenter hinter Franz-Josef Rehrl.

