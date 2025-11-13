Alles zu oe24VIP
Doping-Gesperrter als Ersatz: ÖSV-Star fällt nach OP aus
Verletzungs-Schock

Doping-Gesperrter als Ersatz: ÖSV-Star fällt nach OP aus

13.11.25, 10:00
Der Nordische Kombinierer Fabio Obermeyr hat sich einer Blinddarmoperation unterziehen müssen. Der Steirer verpasst deshalb den Weltcup-Auftakt Ende des Monats in Ruka. 

An seiner Stelle rückt laut ÖSV-Angaben vom Donnerstag Mario Seidl in das achtköpfige Aufgebot nach. Für Seidl ist es der erste Weltcup-Einsatz seit Anfang März 2024.Der Salzburger wurde im Mai wegen Blutdopings rückwirkend für den Zeitraum von 28. November 2019 bis 27. November 2023 gesperrt.

"Fabio ist in der Klinik Rottenmann erfolgreich minimalinvasiv operiert worden. Die Operation ist gut verlaufen, er ist wohlauf und kann das Krankenhaus morgen bereits verlassen. Bei einem normalen Heilungsverlauf wird der Wiedereinstieg ins Training vermutlich in 2 Wochen möglich sein, den Saisonauftakt wird er dadurch aber leider verpassen", meint ÖSV-Teamarzt Philipp Wagner.

