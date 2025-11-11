Alles zu oe24VIP
Marco Schwarz
© GEPA

ÖSV-Sensation?

Herminator traut Marcel Hirscher Olympia-Gold zu

11.11.25, 14:05
Teilen

Ski-Legende Hermann Maier blickt optimistisch auf den Olympia-Winter: "Die Talsohle ist durchschritten." Der 52-Jährige traut sogar Marcel Hirscher Olympia-Gold zu.

Hermann Maier zeigt sich zuversichtlich für die österreichischen Skirennläufer. "Ich bin sehr optimistisch", sagte der 52-Jährige am Dienstag in Wien. "Im Endeffekt ist die Talsohle durchschritten. Ich glaube, dass man sich heuer wesentlich mehr erwarten kann."

Starker Saisonstart als Basis

Der Weltcup-Auftakt in Sölden lieferte bereits vielversprechende Ergebnisse mit Marco Schwarz (2.), Stefan Brennsteiner (4.) und Raphael Haaser (6.) in den Top-6. Maier betont: "Odermatt wäre letztes Jahr eigentlich schon schlagbar gewesen" und sieht damit Chancen für die ÖSV-Athleten.

Gesamtweltcup im Visier

"Ein Marco Schwarz und Raphael Haaser sind da absolut konkurrenzfähig", so Maier über den Kampf um den Gesamtweltcup. Der Flachauer ist überzeugt: "Die Geschlossenheit ist wieder deutlich größer. Ich glaube, dass Österreich absolut siegfähig ist."

Hirscher als Olympia-Hoffnung

Besonders optimistisch zeigt sich Maier bei Marcel Hirscher: "Er ist nach wie vor absolut siegfähig und bei den olympischen Spielen ist alles möglich." Ein Olympiasieg des Comeback-Königs wäre für Maier "ein großer Kracher" und "eine tolle Geschichte".

Comeback in Gurgl erwartet

Trotz des verpassten Saisonstarts in Levi sieht Maier Hirscher weiter in der Weltspitze: "Was sollte sich großartig verändert haben zur alten Zeit? Man verlernt ja das Skifahren nicht." Das nächste mögliche Comeback ist am 22. November in Gurgl.

