ÖSV-Aufbruch: Stecher will wieder Trendsetter werden

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher setzt auf beständige Leistungen im Skiweltcup. Beim Saisonauftakt in Sölden will Österreich wieder mit der Weltspitze mithalten – ohne konkrete Titelziele zu nennen.

Mario Stecher will Österreich im alpinen Skisport langfristig zurück an die Weltspitze führen. "Wir wollen wieder Trendsetter werden", sagte der ÖSV-Sportdirektor am Freitag in Sölden. Beim Saisonstart am Wochenende erwarte er sich, "dass man insgesamt mit der Spitze mitmischt".

Fokus auf konstante Leistungen

Stecher legt weniger Wert auf Weltcup-Kugeln oder den Nationencup. "Ich würde es nicht messen an einer Kugel, sondern insgesamt an Leistungen", erklärte er. Entscheidend sei, über die gesamte Saison hinweg erfolgreich zu sein. Auch ein Zweiter Platz könne ein großer Erfolg sein, wenn man im direkten Duell mit Top-Athletinnen und -Athleten kämpft.

Chancen für Männer und Frauen

Bei den Männern soll der Riesentorlauf am Sonntag "am Stockerl" entschieden werden. Raphael Haaser, aktueller Weltmeister, soll der Mannschaft Auftrieb geben. Bei den Frauen könne Julia Scheib "ganz vorne mitfahren". Stecher betont, dass Scheib sich sukzessive steigern könne und dann "nicht mehr aufzuhalten" sei.

Neue Trainerstruktur

Mit Martin Sprenger als Gruppentrainer will der ÖSV das Team stabilisieren und langfristig Vertrauen aufbauen. "Da hoffe ich einfach, dass man jetzt endlich auch bei den Damen wieder Vertrauen findet in ein Betreuerteam", so Stecher.

Wetterprognosen optimistisch

Für das Sölden-Wochenende zeigte sich Stecher zuversichtlich: "Das Wetter schaut ganz gut aus. Es werden sicher wieder tolle Bilder nach außen geliefert." Ein Fragezeichen bleibt nur bei starkem Wind.