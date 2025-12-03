Alles zu oe24VIP
Christian Stocker
Geld für Stockers Strombremse: Verbund schüttet 400 Millionen Euro Sonderdividende aus

03.12.25, 19:52
Der mehrheitlich staatliche Verbund-Konzern will eine Sonderdividende in Höhe von rund 400 Mio. ausschütten.  

Der Vorstand werde der ordentlichen Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 zusätzlich zur regulären Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie vorschlagen, teilte der Verbund am Mittwochabend adhoc ohne nähere Begründung mit.

Der Verbund gehört über die Staatsholding ÖBAG zu 51 Prozent der Republik. Ein Syndikat aus EVN und Wiener Stadtwerke hält gut 25 Prozent, die TIWAG gut 5 Prozent. Weniger als 20 Prozent des Aktienkapitals sind im Streubesitz.

Der Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) zwischen rund 2,750 und 2.90 Mrd. Euro und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1,5 und 1,6 Mrd. Euro.

Der Beschluss einer Sonderdividende erfolgt vor dem Hintergrund von Plänen der Regierung, die Stromkunden mit 500 Mio. Euro zu entlasten.

