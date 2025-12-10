Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand Landeck Zeitungszustellerin
© ZOOM.TIROL

Kerze löst Feuer aus

Starker Rauch: Zeitungszustellerin entdeckte Brand in Wohnung

10.12.25, 08:28
Teilen

Die Katze hatte die Bewohner, beide Rentner, aufgeweckt.

Tirol. In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr stellte eine 66-jährige Österreicherin im Ortsteil Öd in Landeck gerade Zeitungen zu, als sie in einem Stiegenhaus in einem Wohnblock Brandgeruch wahrnahm. Sie schlug deshalb Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits eine dichte Rauchentwicklung festgestellt werden.

Durch einen Atemschutztrupp wurde schließlich ein Brand in einer Wohnung festgestellt, in der sich noch ein 79-Jähriger und eine 90-Jährige (beide Österreicher) befanden. Brandauslöser dürfte eine Friedhofskerze im Wohnzimmer ausgelöst haben.

Zum Glück hatte die Katze der Rentner die Bewohner geweckt, wodurch diese das Feuer selbst löschen konnten. Dabei wurden beide an den Händen verletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden