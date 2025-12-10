Starker Rauch: Zeitungszustellerin entdeckte Brand in Wohnung

Die Katze hatte die Bewohner, beide Rentner, aufgeweckt.

Tirol. In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr stellte eine 66-jährige Österreicherin im Ortsteil Öd in Landeck gerade Zeitungen zu, als sie in einem Stiegenhaus in einem Wohnblock Brandgeruch wahrnahm. Sie schlug deshalb Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits eine dichte Rauchentwicklung festgestellt werden.

Durch einen Atemschutztrupp wurde schließlich ein Brand in einer Wohnung festgestellt, in der sich noch ein 79-Jähriger und eine 90-Jährige (beide Österreicher) befanden. Brandauslöser dürfte eine Friedhofskerze im Wohnzimmer ausgelöst haben.

Zum Glück hatte die Katze der Rentner die Bewohner geweckt, wodurch diese das Feuer selbst löschen konnten. Dabei wurden beide an den Händen verletzt.