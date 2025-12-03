Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.000 aktien up +1.23% Andritz AG 61.95 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 116.90 aktien down -0.68% CPI Europe AG 15.230 aktien down -0.33% DO & CO Aktiengesellschaft 186.20 aktien up +0.54% EVN AG 27.100 aktien down -0.18% Erste Group Bank AG 97.30 aktien down -0.21% Lenzing AG 23.650 aktien equal +0% OMV AG 48.220 aktien up +0.46% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien up +0.16% PORR AG 31.950 aktien up +0.63% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.260 aktien down -1.18% SBO AG 27.950 aktien up +0.36% STRABAG SE 78.10 aktien up +0.26% UNIQA Insurance Group AG 14.920 aktien down -0.8% VERBUND AG Kat. A 63.20 aktien up +0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.700 aktien equal +0% Wienerberger AG 29.240 aktien down -0.88% voestalpine AG 37.100 aktien down -1.12%
  1. oe24.at
  2. Business
MÖGEN: Spatenstich für neues Wohnprojekt für alle Generationen in Margarethen am Moos
© Mögen

Wohnbau

MÖGEN: Spatenstich für neues Wohnprojekt für alle Generationen in Margarethen am Moos

03.12.25, 09:20
Teilen

Spatenstich für 36 moderne, geförderte Wohnungen – Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Generationenvielfalt stehen im Fokus. Die MÖGEN errichtet in Margarethen am Moos am Kranzlspitz 22, auf dem Gelände der Salvatorianer, im ersten Bauabschnitt 36 hochwertige, geförderte Mietwohnungen.

Das zukunftsweisende Projekt, das leistbaren und zugleich nachhaltigen Wohnraum schafft, umfasst 16 Wohnungen für „Begleitetes Wohnen“ sowie 20 Wohnungen für „Junges Wohnen“. Die barrierefreien Einheiten – zwischen 40 und 60 Quadratmeter groß – verfügen über Eigengärten, Terrassen, Loggien oder Balkone und bieten durchdachte Raumkonzepte für ein selbstbestimmtes Leben.

Feierlicher Spatenstich für neues MÖGEN- Wohnhaus mit den am Bau Beteiligten u. a. MÖGEN Obmann A. Holzmann (5. v. r.)

Feierlicher Spatenstich für neues MÖGEN- Wohnhaus mit den am Bau Beteiligten u. a. MÖGEN Obmann A. Holzmann (5. v. r.)

© MÖGEN

Nachhaltig, leistbar und barrierefrei wohnen 
„Hier entsteht ein lebendiges, soziales Wohnviertel für alle Generationen – mit Herz, Nachhaltigkeit und Zukunft.“ Auch Bürgermeister Werner Herbert freute sich über die Erweiterung des Wohnangebots: „Dieses Projekt stärkt unsere Gemeinde und schafft Lebensqualität für Jung und Alt“, betont MÖGEN-Obmann Andreas Holzmann, anlässlich des Spatenstichs. Ergänzt wird das Areal durch großzügige Freiflächen, einen Spielplatz, eine Tiefgarage mit 47 Stellplätzen sowie künftig auch einen Kindergarten.

Sozial wohnen 
Wie bei allen Projekten der MÖGEN spielt auch in Margarethen am Moos Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Die Gebäude werden mit biogener Nahwärme beheizt und eine Photovoltaikanlage auf den Dächern sorgt für umweltfreundliche Energie. Damit profitieren nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner durch geringere Betriebskosten. 
www.mögen.at

Schauen Sie auf die Website für mehr Infos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden