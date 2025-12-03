MÖGEN: Spatenstich für neues Wohnprojekt für alle Generationen in Margarethen am Moos

Spatenstich für 36 moderne, geförderte Wohnungen – Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Generationenvielfalt stehen im Fokus. Die MÖGEN errichtet in Margarethen am Moos am Kranzlspitz 22, auf dem Gelände der Salvatorianer, im ersten Bauabschnitt 36 hochwertige, geförderte Mietwohnungen.

Das zukunftsweisende Projekt, das leistbaren und zugleich nachhaltigen Wohnraum schafft, umfasst 16 Wohnungen für „Begleitetes Wohnen“ sowie 20 Wohnungen für „Junges Wohnen“. Die barrierefreien Einheiten – zwischen 40 und 60 Quadratmeter groß – verfügen über Eigengärten, Terrassen, Loggien oder Balkone und bieten durchdachte Raumkonzepte für ein selbstbestimmtes Leben.

Feierlicher Spatenstich für neues MÖGEN- Wohnhaus mit den am Bau Beteiligten u. a. MÖGEN Obmann A. Holzmann (5. v. r.) © MÖGEN

Nachhaltig, leistbar und barrierefrei wohnen

„Hier entsteht ein lebendiges, soziales Wohnviertel für alle Generationen – mit Herz, Nachhaltigkeit und Zukunft.“ Auch Bürgermeister Werner Herbert freute sich über die Erweiterung des Wohnangebots: „Dieses Projekt stärkt unsere Gemeinde und schafft Lebensqualität für Jung und Alt“, betont MÖGEN-Obmann Andreas Holzmann, anlässlich des Spatenstichs. Ergänzt wird das Areal durch großzügige Freiflächen, einen Spielplatz, eine Tiefgarage mit 47 Stellplätzen sowie künftig auch einen Kindergarten.

Sozial wohnen

Wie bei allen Projekten der MÖGEN spielt auch in Margarethen am Moos Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Die Gebäude werden mit biogener Nahwärme beheizt und eine Photovoltaikanlage auf den Dächern sorgt für umweltfreundliche Energie. Damit profitieren nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner durch geringere Betriebskosten.

www.mögen.at

Schauen Sie auf die Website für mehr Infos.