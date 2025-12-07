Alles zu oe24VIP
Wohnhausbrand in OÖ: Hund gestorben, drei Katzen gerettet
Komplett zerstört

Wohnhausbrand in OÖ: Hund gestorben, drei Katzen gerettet

07.12.25, 12:11
Beim Brand eines Wohnhauses in Pichl bei Wels ist am Samstagnachmittag ein Hund ums Leben gekommen.  

Eine Polizeistreife bemerkte eine Rauchsäule über dem Haus im Ortsteil Schalbach und alarmierte die Feuerwehr. Bei deren Ankunft hatte sich der Brand bereits auf das Kellergeschoß und die Fassade ausgebreitet, berichtete die Feuerwehr.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen, dafür aber ein Hund und drei Katzen im Haus. Der Feuerwehr gelang es, die Katzen in Sicherheit zu bringen. Für den Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Der Wintergarten des Hauses wurde komplett zerstört, auch die Fassade wurde schwer beschädigt, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

