Emma Raducanu spielte bereits in Linz
© Getty

Upper Austria Linz

Linzer Sandplatz-Premiere mit Virtual-Tennis für Besucher

11.03.26, 14:40
Teilen

ssss

Linz. Das 35-Jahr-Jubiläumsturnier des Upper Austria Ladies Linz wird ein echtes Highlight. Die Tennisfans im Linzer Design Center dürfen sich bei der ersten Auflage des Linzer Damentennis-Klassikers auf Sand vom 5. bis 12. April auf ein Teilnehmerinnenfeld der Extraklasse freuen. Dabei geben sich gleich vier ehemalige Siegerinnen eines Grand-Slam-Turniers an der Donau die Ehre. Barbora Krejcikova, die tschechische Wimbledon-Siegerin von 2024, hat genauso ihre Teilnahme zugesagt wie ihre Landsfrau und Vorgängerin als Turniersiegerin in Wimbledon, Marketa Vondrousova, die im Sommer 2023 an der Church Road gewann. Hinzu kommt mit Emma Raducanu eine der populärsten Spielerinnen überhaupt auf der WTA-Tour. Mit der 24-jährigen Britin kehrt ein absoluter Publikumsliebling nach Linz zurück. Raducanu gewann im Sommer 2021 sensationell die US Open. Ihr erstes Turnier nach ihrem größten Karriere-Erfolg war einige Wochen später das Upper Austria Ladies Linz 2021. 

Flock, Achleitner, Reichel
© Upper Austria Ladies Linz

Weiteres Jubiläum: Turnierbotschafterin , die ehemalige Nummer sieben der Welt, Barbara Schett, feierte am 10. März ihren 50er.

 

Für das Publikum wird in diesem Jahr nicht nur am Center Court Tennis zu erleben sein. In der Public Area können die Fans erstmals „Virtual Tennis“ selbst ausprobieren – mit einer VR-Brille und Technik aus dem Softwarepark Hagenberg. Und am Finalsonntag, den 12. April , erhalten wieder 100 Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren die Gelegenheit, einen eigenen gratis Tennisschläger zu ergattern.

