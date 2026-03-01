Alles zu oe24VIP
"Rache ist religiöse Pflicht!" Groß-Ayatollah droht Trump
"Rache ist religiöse Pflicht!" Groß-Ayatollah droht Trump

01.03.26, 13:54
Ein einflussreicher iranischer Geistlicher hat Muslime weltweit zur Vergeltung für den Tod von Religionsführer Ali Khamenei aufgerufen. 

Großayatollah Naser Makarem Shirazi erklärte laut staatlicher Nachrichtenagentur Tasnim in einer religiösen Stellungnahme (Fatwa), die "Hauptverantwortlichen für dieses Verbrechen" seien die USA und Israel. "Rache ist die religiöse Pflicht aller Muslime auf der Welt, damit das Böse dieser Verbrecher von der Erde getilgt wird", hieß es weiter.

Makarem Shirazi hatte bereits im Juni vergangenen Jahres US-Präsident Donald Trump indirekt mit dem Tod gedroht. Trump hatte zuvor gesagt, Khamenei sei ein leichtes Ziel. Der Großayatollah erklärte daraufhin in einer religiösen Stellungnahme, dass Drohungen gegen Khamenei im Islam mit dem Tod bestraft würden.

Makarem Shirazi zählt als Mardscha zu den höchsten religiösen Autoritäten im Zwölfer-schiitischen Islam, der im Iran Staatsreligion ist. Die Schiiten bilden nach den Sunniten die zweitgrößte Glaubensrichtung im Islam.

