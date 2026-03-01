Riesige Iran-Demo zieht durch Wien

Große Friedensdemo in Wien. Rund 5.000 Iraner feierten in der Hauptstadt die Tötung von Mullah-Tyrann Ali Khamenei.
Rund 5.000 Iraner trafen sich um 12 Uhr am Wiener Heldenplatz. Vor der Hofburg wurde die Tötung von Ali Khamenei gefeiert.
- Iran-Angriffe – RAF Camora meldet sich aus Dubai
- Irans Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"
- Nach Khamenei-Tod: Wer regiert jetzt im Iran?
Der Tross setzte sich in Bewegung, als Ziel wurde die amerikanische Botschaft im 9. Bezirk ausgegeben.
© TZOe Fuhrich
Es handelt sich um eine "Friedensdemo", die Iraner wollen den USA für die Befreiung von Khamenei danken.
© TZOe Fuhrich
Im 1. und 9. Bezirk ist aktuell mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.