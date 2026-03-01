Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Iran-Demo in Wien
© TZOe Fuhrich

Krieg in Nahost

Riesige Iran-Demo zieht durch Wien

01.03.26, 12:40 | Aktualisiert: 01.03.26, 13:53
Teilen

Große Friedensdemo in Wien. Rund 5.000 Iraner feierten in der Hauptstadt die Tötung von Mullah-Tyrann Ali Khamenei.

Rund 5.000 Iraner trafen sich um 12 Uhr am Wiener Heldenplatz. Vor der Hofburg wurde die Tötung von Ali Khamenei gefeiert.

Der Tross setzte sich in Bewegung, als Ziel wurde die amerikanische Botschaft im 9. Bezirk ausgegeben.

Iran-Demo in Wien
© TZOe Fuhrich
 

Es handelt sich um eine "Friedensdemo", die Iraner wollen den USA für die Befreiung von Khamenei danken.

Iran-Demo in Wien
© TZOe Fuhrich
 

Im 1. und 9. Bezirk ist aktuell mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen