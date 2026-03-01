Riesige Iran-Demo zieht durch Wien

Große Friedensdemo in Wien. Rund 5.000 Iraner feierten in der Hauptstadt die Tötung von Mullah-Tyrann Ali Khamenei.

Rund 5.000 Iraner trafen sich um 12 Uhr am Wiener Heldenplatz. Vor der Hofburg wurde die Tötung von Ali Khamenei gefeiert.

Der Tross setzte sich in Bewegung, als Ziel wurde die amerikanische Botschaft im 9. Bezirk ausgegeben.

© TZOe Fuhrich

Es handelt sich um eine "Friedensdemo", die Iraner wollen den USA für die Befreiung von Khamenei danken.

© TZOe Fuhrich

Im 1. und 9. Bezirk ist aktuell mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.