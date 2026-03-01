Alles zu oe24VIP
Tim Mälzer und Lukas Mraz erkunden Genussmetropole Wien
Tim Mälzer und Lukas Mraz erkunden Genussmetropole Wien

01.03.26, 14:11
Mit seiner neuen Folge „Hungry for more“ setzt der WienTourismus einen weiteren Impuls für Wiens internationale Positionierung als Foodie-Metropole. Dieses Mal führt Sternekoch Lukas Mraz TV-Star Tim Mälzer zu seinen kulinarischen Lieblingsorten.  

Authentisch, unverwechselbar und mit viel Wiener Schmäh zeigt der Guide-Michelin-Koch Mraz seinem Freund Wien aus einer Perspektive, die so in keinem Reiseführer steht: dort, wo Köch:innen selbst essen, genießen und Inspiration finden. 

Auf dem kulinarischen Streifzug der neuen Folge „Hungry for More – Love at First Bite“ liegen Stationen wie die Cucina Itameshi, die Rundbar, das Ostwind, das Salzamt sowie das traditionsreiche Café Anzengruber. Zwischen Italo-Japan-Fusion, zeitgenössischer Barkultur, asiatischen Einflüssen und Wiener Kaffeehausatmosphäre entsteht so ein kulinarisches Stadtporträt, das persönliche Handschrift und kosmopolitische Vielfalt vereint. 

Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus

"Mit ‚Hungry for More‘ zeigen wir die Bundeshauptstadt als internationale Genussmetropole mit Haltung, Charakter und unverwechselbarer Identität. Wien ist die einzige Stadt der Welt, die Namensgeberin eines eigenständigen Speisenstils ist: der Wiener Küche. Gleichzeitig bündelt die Stadt mehr als ein Drittel der österreichischen Gastro-Beschäftigten sowie ein Drittel der gastronomischen Wertschöpfung des Landes. In Wien verschmelzen Tradition, Innovation und individuelle Handschrift – genau diese Mischung prägt unser Themenjahr 2026 ,Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter‘ und positioniert die Stadt weltweit als inspirierende Food-Destination.“

