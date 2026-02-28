Alles zu oe24VIP
Ayatollah Ali Khamenei
© Getty

Gegenschlag

Wie schlagen die Mullahs jetzt zurück?

28.02.26, 07:59
Israel erwartet einen iranischen Gegenschlag. 

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. "Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

Israel erwartet nun einen iranischen Gegenschlag - im ganzen Land heulen die Sirenen. In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

Es wird erwartet, dass der Iran Raketen auf Israel abschießt. Auch Angriffe auf US-Basen in der Region sind möglich

