Tragisches Unglück

Letzte Gondel versäumt: Skifahrer starb nach Sturz

01.03.26, 13:28
Ein Wintersportler, der die letzte Gondel versäumt hatte, wollte zu Fuß ins Tal gehen. Doch er stürzte und verstarb.

Kärnten. Ein 21-jähriger Urlauber aus Polen ist am Samstag im Skigebiet am Mölltaler Gletscher im Bezirk Spittal an der Drau ums Leben gekommen. Der Skifahrer hatte die letzte Gondel ins Tal versäumt und versucht, zu Fuß zur Talstation zu gelangen. Der Mann stürzte in unwegsamem Gelände und kam teilweise in einem Bach zum Liegen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Angehörige, die mit ihm in Kärnten auf Urlaub waren, meldeten den Skifahrer in der Nacht als vermisst. Mitglieder der Bergrettung machten sich auf die Suche nach dem Mann. In den Morgenstunden konnte der 21-Jährige vom Polizeihubschrauber nur noch tot geborgen werden.

